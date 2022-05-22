موسكو تبحث مبادلة أسرى أوكرانيين برجل أعمال قريب من بوتين..ماذا في التفاصيل؟

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وقال سلوتكسي عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات الأخيرة مع كييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء ردا على سؤال في هذا الصدد: "سندرس المسألة".



وأوضح متحدثا من مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرق أوكرانيا أن إمكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو "من يملكون صلاحيات" القيام بذلك. أعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي، السبت، أن بلاده تنظر في إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف الأوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك القريب من الرئيس فلاديمير بوتين. فيما شددت كييف على رفض أي تنازلات في المفاوضات مع روسيا.وقال سلوتكسي عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات الأخيرة مع كييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء ردا على سؤال في هذا الصدد: "سندرس المسألة".وأوضح متحدثا من مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرق أوكرانيا أن إمكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو "من يملكون صلاحيات" القيام بذلك.





وكان قيد الإقامة الجبرية منذ ايار 2021 بعد اتهامه بـ"الخيانة العظمى" و"محاولة نهب الموارد الطبيعية في القرم"، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014.



وأكد الجيش الروسي، الجمعة، أن آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية والمتحصنين في مجمع آزوفستال المترامي قد استسلموا.



وبين هؤلاء مقاتلون في كتيبة آزوف القومية والتي يعتبر الكرملين أنها من "النازيين الجدد". وتأمل كييف بالإفراج عن هؤلاء مقابل أسرى روس.



وفي 26 ايار، تدرس المحكمة الروسية العليا طلبا لتصنيف هذه الكتيبة "تنظيما إرهابيا". ومن شأن ذلك في حال حصوله أن يعقد عملية تبادل الأسرى. وفيكتور مديفيتشوك (67 عاما) سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس الروسي، وأوقف منتصف نيسان في أوكرانيا بعدما فر منذ بدء الهجوم الروسي أواخر شباط/فبراير.وكان قيد الإقامة الجبرية منذ ايار 2021 بعد اتهامه بـ"الخيانة العظمى" و"محاولة نهب الموارد الطبيعية في القرم"، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014.وأكد الجيش الروسي، الجمعة، أن آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية والمتحصنين في مجمع آزوفستال المترامي قد استسلموا.وبين هؤلاء مقاتلون في كتيبة آزوف القومية والتي يعتبر الكرملين أنها من "النازيين الجدد". وتأمل كييف بالإفراج عن هؤلاء مقابل أسرى روس.وفي 26 ايار، تدرس المحكمة الروسية العليا طلبا لتصنيف هذه الكتيبة "تنظيما إرهابيا". ومن شأن ذلك في حال حصوله أن يعقد عملية تبادل الأسرى.