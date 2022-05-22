Advertisement

عربي-دولي

قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية: "سارمات" سيف القصاص الروسي

Lebanon 24
22-05-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-954778-637888033340715928.jpg
Doc-P-954778-637888033340715928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف، إن الصاروخ الباليستي الثقيل الجديد العابر للقارات "سارمات"، هو "سيف القصاص والانتقام" الروسي.

 ولدى حديثه عن اختيار اسم الصاروخ، أشار كاراكاييف إلى أن السارماتيين (قبائل إيرانية ازدهرت في الفترة بين القرنين الخامس قبل الميلاد والرابع الميلادي في جنوب روسيا)، كانوا شعبا شجاعا وتسلحوا برماح وسهام ثقيلة وطويلة.
Advertisement

وأضاف: "والأهم من ذلك، كان لديهم سيف مستقيم رهيب يثير الرعب في نفوس العدو. وكانت هذه القبائل تعتقد أن هذا السيف سينزل العقاب والقصاص بأعدائها. على الأرجح، تسمح لنا خصائص صاروخنا بالحديث عن ذلك بالضبط – فعلا يمكنه لعب دور سيف الانتقام والقصاص وهو يحذر العدو من أن روسيا محمية بشكل جيد".
 
وأشار كاراكاييف، إلى أن هذا الصاروخ الروسي الجديد يستطيع التحليق عبر القطبين الشمالي والجنوبي، وكذلك وفق مسارات أخرى.

والصاروخ الجديد يستطيع بسهولة تخطي الدرع الصاروخي المعادي، ويتم تحقيق ذلك عن طريق تقليص مجال تسارع الصاروخ بعد الإطلاق. ووفقا له، يتسارع "سارمات" بسرعة تقارب سرعة الصواريخ الخفيفة التي تعمل بالوقود الصلب، رغم أنه من النوع الذي يزيد سرعته بشكل أبطأ.

وأكد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، أنه من المتوقع أن يبقى هذا الصاروخ في الخدمة لمدة 50 عاما.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-05-22
11:00 | 2022-05-22
10:30 | 2022-05-22
10:00 | 2022-05-22
09:30 | 2022-05-22
09:00 | 2022-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website