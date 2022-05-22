هل انتصر بوتين في الحرب الاقتصادية والسياسية؟

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تحدى الفشل العسكري الروسي في أوكرانيا توقعات الجميع تقريبًا. وجاءت الهزيمة الأولى على أبواب كييف. ثم جاءت الحرب الخاطفة الانكماشية المذهلة، حيث تحولت محاولات تطويق القوات الأوكرانية في المنطقة التي يُفترض أنها أكثر ملاءمة في الشرق إلى معركة استنزاف بطيئة الحركة.ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "المهم في هذه الانتكاسة الروسية الثانية أنها تتفاعل مع مفاجأة كبيرة أخرى: الفعالية الرائعة والمحيرة من بعض النواحي، على الأقل حتى الآن، للعقوبات الاقتصادية الغربية ضد نظام بوتين، والعقوبات التي تعمل بطريقة غير متوقعة. بمجرد اندلاع الحرب، إستحصل موضوع ممارسة الضغط الاقتصادي على الدولة الغازية القدر الأكبر من الحديث. وركز معظمه على طرق قطع الصادرات الروسية، وخاصة مبيعاتها من النفط والغاز الطبيعي. ومع ذلك، لسوء الحظ، كان هناك القليل من الحركة الهادفة بشكل مخجل على تلك الجبهة. حظرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن واردات النفط الروسي، لكن هذا لن يكون له تأثير يذكر ما لم تسلك دول أخرى نهجها. وأوروبا، على وجه الخصوص، لم تفرض حظرًا على النفط الروسي، ناهيك عن القيام بأي شيء جوهري لعدم الاعتماد على الغاز الروسي بعد الآن. نتيجة لذلك، صمدت الصادرات الروسية، ويبدو أن البلاد تتجه نحو تحقيق فائض تجاري قياسي. فهل انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب الاقتصادية؟"وبحسب الصحيفة، "كلا، لقد خسرها. هذا الفائض المتزايد هو علامة على الضعف وليس القوة - فهو يعكس إلى حد كبير انخفاضًا في الواردات الروسية، والتي يقول حتى المحللون المدعومون من الدولة إنها تعيق اقتصادها. في الواقع، تجني روسيا الكثير من الأموال من بيع النفط والغاز، لكنها تجد صعوبة في استخدام هذه الأموال لشراء الأشياء التي تحتاجها، بما في ذلك المكونات الأساسية المستخدمة في إنتاج الدبابات والمعدات العسكرية الأخرى. لماذا تواجه روسيا على ما يبدو الكثير من المتاعب في شراء الأشياء؟ جزء من الإجابة هو أن العديد من الديمقراطيات في العالم قد حظرت بيع مجموعة متنوعة من البضائع إلى روسيا - الأسلحة بالطبع، ولكن أيضًا المكونات الصناعية التي يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لإنتاج الأسلحة. ومع ذلك، من غير الممكن أن تكون هذه القصة كاملة، لأنه يبدو أن روسيا فقدت إمكانية الوصول إلى الواردات حتى من البلدان التي لا تفرض عقوبات. ويقدر مات كلاين من مدونة "ذا أوفيرشوت" أنه في آذار، انخفضت الصادرات من الديمقراطيات المتحالفة مع روسيا بنسبة 53٪ عن المستويات العادية (وتشير الدلائل الأولية إلى أنها انخفضت أكثر في نيسان). لكن الصادرات من الدول المحايدة أو الموالية لروسيا، بما في ذلك الصين، تراجعت بنفس القدر تقريبًا - 45 في المائة".وتابعت الصحيفة، "قد يعكس بعض هذا، كما اقترح كلاين، الخوف، حتى في البلدان غير الحليفة، من "الوقوع في الجانب الخطأ من العقوبات". تخيل نفسك كرئيس تنفيذي لشركة صينية تعتمد على مكونات منتجة في كوريا الجنوبية أو اليابان أو الولايات المتحدة. إذا أجريت مبيعات لروسيا قد يُنظر إليها على أنها تساعد جهود بوتين الحربية، ألا تقلق بشأن مواجهة العقوبات بنفسك؟ قد تؤدي العقوبات المفروضة على النظام المالي الروسي، مثل تجميد احتياطيات البنك المركزي واستبعاد بعض البنوك الخاصة الكبرى من أنظمة الدفع الدولية، إلى تقليص الواردات. ربما ستتدفق العملة الصعبة إلى روسيا، لكن استخدام تلك العملة لشراء أشياء في الخارج أصبح أمرًا صعبًا. لا يمكنك إجراء أعمال حديثة باستخدام حقائب مليئة بفواتير 100 دولار. الآن، من الممكن، بل على الأرجح، أنه بمرور الوقت ستجد روسيا حلولاً تتجاوز العقوبات الغربية. لكن الوقت شيء لا يمتلكه بوتين على ما يبدو. إذاً، يبدو أن الحرب في أوكرانيا قد تحولت إلى معركة استنزاف، وهذه ليست معركة يبدو يرجح ان يفوز بوتين بها: لقد عانت روسيا من خسائر فادحة في المعدات لن تتمكن من استبدالها في أي وقت قريب، بينما تتلقى أوكرانيا تدفقات كبيرة من المعدات من الغرب. قد تكون هذه الحرب قد انتهت، وليس لصالح بوتين، قبل أن تجد روسيا طرقًا للالتفاف حول العقوبات الغربية. نقطة أخيرة: يقدم تأثير العقوبات على روسيا عرضًا بيانيًا، وإن كان مروّعًا، لنقطة يحاول الاقتصاديون غالبًا توضيحها، لكن نادرًا ما يتمكنون من تجاوزها: الواردات، وليس الصادرات، هي نقطة التجارة الدولية، أي أن فوائد التجارة لا ينبغي أن تقاس بالوظائف والدخول التي تنشأ في الصناعات التصديرية. تأتي المكاسب من التجارة، بدلاً من ذلك، من السلع والخدمات المفيدة التي تقدمها البلدان الأخرى لمواطنيك. وبالطبع، يمكن أن تساعد الفوائض التجارية في بعض الأحيان في تعزيز الاقتصاد الضعيف، وبينما تجعل الواردات أمة أكثر ثراءً، فإنها قد تؤدي إلى إزاحة بعض العمال وإفقارهم. لكن ما يحدث لروسيا يوضح حقيقتهم الأساسية. يعتبر الفائض التجاري لروسيا علامة ضعف وليس علامة قوة. فصادراتها صامدة بشكل جيد على الرغم من وضعها المنبوذ، لكن اقتصادها مشلول بسبب قطع الواردات. وهذا بدوره يعني أن بوتين يخسر الحرب الاقتصادية وكذلك العسكرية".