الأردن يتصدى لـ"العملية الكبيرة" عبر سوريا.. ومقتل مهربين

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أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الأحد، عن مقتل 4 مهربين وإصابة آخرين خلال عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا.وذكر بيان أن "المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك".وأضاف: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (637000) حبة كبتاغون و(181) كف حشيش و(39600) حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".وشددت القوات المسلحة الأردنية خلال البيان أنها "ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".يذكر أن القوات الأردنية، أحبطت منذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله، وساهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية، حيث باءت هذه العمليات بالفشل.