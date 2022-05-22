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العراق.. "ضربة أمنية" لداعش في 4 محافظات

Lebanon 24
22-05-2022 | 10:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القبض على 21 إرهابياً في 4 محافظات، وفقا لوكالة الانباء العراقية "واع".

وذكر بيان للخلية أنه "استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة يواصل جهاز الأمن الوطني العراقي عملياته النوعية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث نفذت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية سلسلة عمليات تضمنت إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة، إضافة إلى تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم 5 عناصر إرهابية ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية".
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وتابع: "تم إلقاء القبض على 4 من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين".

وأضاف: "كما جرى القبض على 6 إرهابيين في كركوك يعملون ضمن ما يعرف بديوان الجند بينهم قيادي في داعش الإرهابي دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية".

وأشار إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
 
(سكاي نيوز عربية)
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