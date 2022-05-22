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عربي-دولي

الخارجية التركية تستدعي السفير الأميركي

Lebanon 24
22-05-2022 | 12:30
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تم استدعاء السفير الأميركي لدى أنقرة، جيف فليك، إلى وزارة الخارجية التركية، حسبما قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر: "تم نقل عدم الرضا عن تحذير السفارة الأميركية قبل التجمع الذي عقد أمس 21 أيار في اسطنبول إلى السفير الأميركي جيف فليك، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية التركية اليوم 22 أيار. تم إبلاغ السفير عن الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وحدات الأمن التركية في مثل هذه التجمعات، وتم التعبير عن عدم الرضا عن ذلك".
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أوصت وزارة الخارجية التركية، الأحد، مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة بتوخي الحذر خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات كبيرة في مكان إقامتهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
وأضافت الوكالة: "أشارت الخارجية في بيان إلى وقوع حالات استخدام الرصاص الحي، والصعق بالكهرباء، واستعمال الغاز في فض الاحتجاجات؛ رغم اتخاذ القوات الأمنية الأميركية احتياطاتها في الاحتجاجات في مثل هذه التجمعات".
وأوصت الخارجية مواطنيها في الولايات المتحدة بتجنب المظاهرات والفعاليات الكبيرة ما لم يكن ذلك ضروريا، انطلاقا من باب الأخذ في الاعتبار لاحتمال تعرضهم للعنف في هذا النوع من الأحداث التي يصعب السيطرة عليها، بسحب الوكالة.
ويأتي بيان الخارجية التركية، إثر بيان للسفارة الأميركية في أنقرة، دعت فيه المواطنين الأميركيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات سياسية للمعارضة في إسطنبول، السبت، بدعوى "استخدام الشرطة التركية خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حالات سابقة".
المصدر: سبوتنيك
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