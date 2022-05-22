نائب أوكراني سابق يكشف سر زيارة الرئيس البولندي إلى كييف

Advertisement

كشف البرلماني الأوكراني السابق، إيليا كيفا، اليوم السبت أن مجيء الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى أوكرانيا هو لمناقشة إمكانية السيطرة على المناطق الغربية الأوكرانية.وعلق كيفا على الزيارة المفاجئة للرئيس البولندي إلى كييف لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "الغرض الرئيسي من زيارة الرئيس البولندي دودا إلى أوكرانيا هو مناقشة الظروف والوقت المناسب لنقل المناطق الغربية الأوكرانية لسلطة بولندا".وأضاف كيفا قائلا: "يحلم الرئيس البولندي دودا بأن يسجل التاريخ باعتباره الشخص الذي أعاد محافظة لفوف إلى بولندا".في السياق نفسه، أعلن زيلينسكي عن توقيع اتفاقية مع بولندا لتبسيط إجراءات المعابر الحدودية بين البلدين.وقال زيلينسكي بهذا الصدد: "يجب ألا تكون هناك حدود أو حواجز بيننا تم فصل الشعبين الأوكراني والبولندي عقليًا لفترة طويلة. لذلك، توصلنا إلى اتفاق لتنفيذ ذلك في الاتفاق الثنائي المقابل في المستقبل القريب".واتهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الولايات المتحدة وبولندا بالتخطيط لكسب نفوذ في أوكرانيا.وأشار ناريشكين إلى معلومات استخباراتية تظهر أن الولايات المتحدة وبولندا، عضوي حلف شمال الأطلسي، تخططان لاستعادة السيطرة البولندية على جزء من غرب أوكرانيا.وأضاف ناريشكين في بيان نادر أصدرته وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية: "بحسب معلومات حصلت عليها الاستخبارات الخارجية الروسية، تعمل واشنطن ووارسو على (تطبيق) خطط لفرض سيطرة بولندا العسكرية والسياسية المشددة على ممتلكاتها التاريخية في أوكرانيا".