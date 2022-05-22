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عربي-دولي
مسؤول إيراني: نجهز خطوات كبرى لتطوير العلاقات الإيرانية الخليجية
Lebanon 24
22-05-2022
|
13:30
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أعلن المدير العام لمنطقة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتئ، أن مستوى العلاقات بين إيران والدول المطلة على الخليج، "ارتقى أثناء الحكومة الثالثة عشرة في البلاد".
وقال علي رضا عنايتئ: "نجهز خطوات كبرى لتطوير العلاقات الإيرانية الخليجية، ونؤكد على هذا التعاون، ونعتقد أن المناقشات الإقليمية المهمة يجب أن يرافقها حوار سياسي وحلول سياسية".
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وأضاف عنايتئ: "تبادل زيارات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، و قادة المنطقة، قد يكون مؤشر على وجود إرادة جادة لدى الأطراف لتعزيز العلاقات".
وأكمل: "يجري قادة بعض الدول العربية مناقشات مستمرة مع الرئيس الإيراني حول أهم القضايا الإقليمية، وهذه خطوة مهمة تخدم استقرار المنطقة"، مؤكدا أن "التعاون الإيراني الخليجي سيقودنا إلى التعاون الاقتصادي والتجاري"، آملا بأن "نتمكن من التحرك في هذا الإطار مرة أخرى".
وتابع: "سوف نشارك بموسم الحج هذا العام بكل أريحية وسلاسة".
المصدر:
روسيا اليوم
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