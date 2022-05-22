21
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فرنسا تصدم أوكرانيا بشأن الاتحاد الأوروبي.. بعد 20 عاما
Lebanon 24
22-05-2022
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّر الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية كليمان بون، الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما"، مقترحا أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.
Advertisement
وقال بون عبر أثير إذاعة "راديو جي" الفرنسية: "علينا أن نكون صادقين. إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 6 أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب. ذلك ليس صحيحا. سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل".
وأضاف المسؤول الفرنسي: "لا أريد أن نبيع الأوكرانيين أوهاما وأكاذيب. إذا قلنا للأوكرانيين أهلا بكم في الاتحاد الأوروبي. لكن لم تقرأوا في الحاشية السفلية من العقد أنه مكتوب أهلا بكم بعد 15 عامًا، أعتقد أننا نحضّر خيبات أمل لجيل كامل من الشعب الأوكراني".
وتابع بون: "في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين. بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه".
وأوضح أن المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي: "مكمّلة للاتحاد الأوروبي" و"يمكن أن تقدم مشروعًا سياسيًا ملموسًا لدول ليست في الاتحاد الأوروبي وتريد التقارب معنا".
وأردف الوزير الفرنسي: "الباب ليس مغلقًا بل على العكس الباب مفتوح"، مشيرًا إلى مزايا المنظمة المقترحة مثل "حرية الحركة في أوروبا" والقدرة على "الاستفادة جزئيًا من الميزانية الأوروبية لإعادة الإعمار ومن أجل التعافي" في أوكرانيا، وربما حتى الاستفادة من سياسات مشتركة حول الطاقة.
وتثير قضية توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا جدلاً وخلافات داخل التكتّل.
وقد استنكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، "معاملة من الدرجة الثانية" من "عواصم معينة" بشأن ترشّح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز صرح في وقت سابق بأنه لا يؤيد منح أوكرانيا "طريقا مختصرا" لعضوية الاتحاد الأوروبي.
أما الرئيس الفرنسي فقد قدّر في خطاب بمناسبة يوم أوروبا في التاسع من مايو أن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "سيستغرق عدة سنوات، في الواقع عدة عقود"، واقترح في الأثناء إنشاء "منظمة أوروبية جديدة".
وردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المقترح الفرنسي السبت قائلا إنه "لا يمكننا أن نبقى على مسافة"، وأضاف: "لسنا بحاجة إلى بدائل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي".
في إجابته على سؤال حول رد فعل زيلينسكي، قال بون إنه "يتفهم" موقفه لأن الاندماج في الاتحاد الأوروبي "يحشد شعبه"، وأضاف "لكنني أجيب: لنكن صادقين، العضوية الأوروبية تستغرق وقتا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تبدّل "مفاجئ".. ماذا حصل في سوق الدولار قبل ساعات؟
Lebanon 24
تبدّل "مفاجئ".. ماذا حصل في سوق الدولار قبل ساعات؟
13:32 | 2022-05-22
22/05/2022 01:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يملك الدولار في لبنان.. نصيحة مُهمة من خبير اقتصادي
Lebanon 24
لكل من يملك الدولار في لبنان.. نصيحة مُهمة من خبير اقتصادي
12:17 | 2022-05-22
22/05/2022 12:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة ملكية بيضاء في احتفالية "المناولة الأولى" لابنتها هيفين
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة ملكية بيضاء في احتفالية "المناولة الأولى" لابنتها هيفين
10:45 | 2022-05-22
22/05/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات.. ماذا يعني خروجُ بري من رئاسة مجلس النواب؟
Lebanon 24
سيناريوهات.. ماذا يعني خروجُ بري من رئاسة مجلس النواب؟
04:30 | 2022-05-22
22/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. طريقة دفع جديدة في السوبرماركت!
Lebanon 24
قريباً.. طريقة دفع جديدة في السوبرماركت!
03:15 | 2022-05-22
22/05/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2022-05-22
الغبار يشل العراق.. تعطيل العمل في مؤسسات الدولة
15:30 | 2022-05-22
مقتل عقيد من الحرس الثوري بـ5 رصاصات مجهولة وسط طهران
15:00 | 2022-05-22
"موائدنا فارغة".. صرخات المتقاعدين تصدح في إيران
14:00 | 2022-05-22
كارثة تدقّ أبواب العالم.. ما سيحصلُ ليس سهلاً!
13:30 | 2022-05-22
مسؤول إيراني: نجهز خطوات كبرى لتطوير العلاقات الإيرانية الخليجية
13:05 | 2022-05-22
داخل سيارته.. اغتيال عقيد في الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار في طهران
فيديو
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-05-22
22/05/2022 23:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حرائق "غامضة" في روسيا.. آخرها يضرب أكبر مؤسسة بحثية في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
حرائق "غامضة" في روسيا.. آخرها يضرب أكبر مؤسسة بحثية في العالم! (فيديو)
02:00 | 2022-05-22
22/05/2022 23:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-20
22/05/2022 23:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact