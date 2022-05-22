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مقتل عقيد من الحرس الثوري بـ5 رصاصات مجهولة وسط طهران

Lebanon 24
22-05-2022 | 15:30
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أعلن الحرس الثوري مقتل عقيد من قواته بعملية اغتيال وقعت، اليوم الأحد، وسط العاصمة الإيرانية طهران.
في التفاصيل، أكدت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، مقتل العقيد صياد خدائي، وذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام إيرانية الخبر.
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وأضاف بيان للحرس الثوري أن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق طهران.

غارقا بدمائه
فيما أفادت مصادر أخرى، أن خدائي ينتمي لفيلق القدي التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك في سوريا.

وأكدت أنه قتل بـ 5رصاصات مجهولة أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع "مجاهدي الإسلام" بالعاصمة بالقرب من منزله.

وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا بدمائه وأبلغت عن الحادث.

إلى ذلك، أشارت إلى أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن التي اتخذت الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الحادث.
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