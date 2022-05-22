Advertisement

عربي-دولي

الغبار يشل العراق.. تعطيل العمل في مؤسسات الدولة

Lebanon 24
22-05-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-954916-637888411767697725.jpg
Doc-P-954916-637888411767697725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، تعطيل العمل في المؤسسات الرسمية بالدولة غدا الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، يوم غد الاثنين.. بسبب سوء الأحوال الجوية ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".
Advertisement

عاصفة انتهت وأخرى ستبدأ
تأتي العاصفة الترابية الجديدة بعد أسبوع من عاصفة مماثلة وصل مداها إلى دول الخليج العربي وإيران.

ومنذ نيسان، تعرض العراق إلى 8 عواصف ترابية مماثلة في بلد يعاني من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.
شلل في العراق
فيما أدت العاصفة الترابية الأسبوع الماضي إلى تعطل الحياة العامة بشكل كبير في مناطق مختلفة من العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد، إضافة إلى إغلاق المطارات والمدارس، فيما استقبلت المستشفيات عشرات الحالات بسبب الاختناق.

بدورها، أبدت السلطات الصحية العراقية استعداداتها لهذه العاصفة الترابية الجديدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2022-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2022-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2022-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-05-22
15:30 | 2022-05-22
15:00 | 2022-05-22
14:30 | 2022-05-22
14:00 | 2022-05-22
13:30 | 2022-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website