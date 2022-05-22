20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بولندا: كييف لن تسقط بأيدي الروس وستقرر وحدها مصيرها
Lebanon 24
22-05-2022
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن أصبح أول رئيس أجنبي يلقي خطاباً بنفسه أمام البرلمان الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط، أبلغ الرئيس البولندي آندريه دودا النواب، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا وحدها هي التي تملك حق تقرير مستقبلها.
Advertisement
وقال: "ظهرت أصوات مقلقة تقول إن أوكرانيا يجب أن تستجيب لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنها تملك وحدها حق تقرير مستقبلها ومصيرها".
كما شدد على أن العاصمة الأوكرانية "لم ولن تسقط بأيدي القوات الروسية". وأكد أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
اتفاقية جوار جديدة
إلى ذلك، دعا إلى التوقيع اتفاقية جديدة للجوار بين البلدين. وقال "أعتقد بقوة أن الوقت قد حان لتوقيع اتفاقية جديدة من شأنها أن تغطي ما بنيناه في علاقاتنا على الأقل في الأشهر الأخيرة".
كما رأى أن ما وصفه بالعدوان العسكري الروسي أظهر أن شبكة الطرق والسكك الحديدية وربط البنية التحتية بين أوكرانيا وبولندا "لم يكن كافيا.
في حين أوضحت ممثلية بولندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، عبر تويتر أن دودا، أول رئيس دولة يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني منذ بدء العملية الروسية.
15 أو 20 عاماً
أتت تلك التصريحات البولندية، بالتزامن مع ترجيح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، أن يستغرق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروب، ما بين 15 و 20 عاماً"، مقترحاً أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.
وقال كليمان بون على أثير "راديو جي" الفرنسي: "علينا أن نكون صادقين. إذا قلنا إن كييف ستنضم إلى الاتحاد في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب، لأن تلك الخطوة ربما تستغرق 15 أو 20 عاماً "، بحسب ما نقلت فرانس برس.
لا يمكن أن يكون متسرعاً
يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان دأب خلال الأشهر الماضية على التأكيد أن بلاده باتت قريبة جداً من دخول الاتحاد، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية تتحركان معاً نحو هذا الهدف الاستراتيجي على الرغم من أن قادة الدول الأوروبية الذين اجتمعوا في فيرساي بمارس الماضي، أوضحوا أن مسار الانضمام لا يمكن أن يكون سريعاً أو متسرعاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تبدّل "مفاجئ".. ماذا حصل في سوق الدولار قبل ساعات؟
Lebanon 24
تبدّل "مفاجئ".. ماذا حصل في سوق الدولار قبل ساعات؟
13:32 | 2022-05-22
22/05/2022 01:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يملك الدولار في لبنان.. نصيحة مُهمة من خبير اقتصادي
Lebanon 24
لكل من يملك الدولار في لبنان.. نصيحة مُهمة من خبير اقتصادي
12:17 | 2022-05-22
22/05/2022 12:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة ملكية بيضاء في احتفالية "المناولة الأولى" لابنتها هيفين
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة ملكية بيضاء في احتفالية "المناولة الأولى" لابنتها هيفين
10:45 | 2022-05-22
22/05/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات.. ماذا يعني خروجُ بري من رئاسة مجلس النواب؟
Lebanon 24
سيناريوهات.. ماذا يعني خروجُ بري من رئاسة مجلس النواب؟
04:30 | 2022-05-22
22/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه تُشعل المواقع.. ظهرت ببكيني أخضر مُثير! (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه تُشعل المواقع.. ظهرت ببكيني أخضر مُثير! (صور)
04:00 | 2022-05-22
22/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2022-05-22
الغبار يشل العراق.. تعطيل العمل في مؤسسات الدولة
15:30 | 2022-05-22
مقتل عقيد من الحرس الثوري بـ5 رصاصات مجهولة وسط طهران
15:00 | 2022-05-22
"موائدنا فارغة".. صرخات المتقاعدين تصدح في إيران
14:30 | 2022-05-22
فرنسا تصدم أوكرانيا بشأن الاتحاد الأوروبي.. بعد 20 عاما
14:00 | 2022-05-22
كارثة تدقّ أبواب العالم.. ما سيحصلُ ليس سهلاً!
13:30 | 2022-05-22
مسؤول إيراني: نجهز خطوات كبرى لتطوير العلاقات الإيرانية الخليجية
فيديو
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-05-22
23/05/2022 03:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حرائق "غامضة" في روسيا.. آخرها يضرب أكبر مؤسسة بحثية في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
حرائق "غامضة" في روسيا.. آخرها يضرب أكبر مؤسسة بحثية في العالم! (فيديو)
02:00 | 2022-05-22
23/05/2022 03:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-20
23/05/2022 03:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact