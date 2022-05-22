بولندا: كييف لن تسقط بأيدي الروس وستقرر وحدها مصيرها

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وقال: "ظهرت أصوات مقلقة تقول إن أوكرانيا يجب أن تستجيب لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنها تملك وحدها حق تقرير مستقبلها ومصيرها". بعد أن أصبح أول رئيس أجنبي يلقي خطاباً بنفسه أمام البرلمان الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط، أبلغ الرئيس البولندي آندريه دودا النواب، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا وحدها هي التي تملك حق تقرير مستقبلها.وقال: "ظهرت أصوات مقلقة تقول إن أوكرانيا يجب أن تستجيب لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنها تملك وحدها حق تقرير مستقبلها ومصيرها".





اتفاقية جوار جديدة

إلى ذلك، دعا إلى التوقيع اتفاقية جديدة للجوار بين البلدين. وقال "أعتقد بقوة أن الوقت قد حان لتوقيع اتفاقية جديدة من شأنها أن تغطي ما بنيناه في علاقاتنا على الأقل في الأشهر الأخيرة".



كما رأى أن ما وصفه بالعدوان العسكري الروسي أظهر أن شبكة الطرق والسكك الحديدية وربط البنية التحتية بين أوكرانيا وبولندا "لم يكن كافيا.



في حين أوضحت ممثلية بولندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، عبر تويتر أن دودا، أول رئيس دولة يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني منذ بدء العملية الروسية. كما شدد على أن العاصمة الأوكرانية "لم ولن تسقط بأيدي القوات الروسية". وأكد أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.اتفاقية جوار جديدةإلى ذلك، دعا إلى التوقيع اتفاقية جديدة للجوار بين البلدين. وقال "أعتقد بقوة أن الوقت قد حان لتوقيع اتفاقية جديدة من شأنها أن تغطي ما بنيناه في علاقاتنا على الأقل في الأشهر الأخيرة".كما رأى أن ما وصفه بالعدوان العسكري الروسي أظهر أن شبكة الطرق والسكك الحديدية وربط البنية التحتية بين أوكرانيا وبولندا "لم يكن كافيا.في حين أوضحت ممثلية بولندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، عبر تويتر أن دودا، أول رئيس دولة يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني منذ بدء العملية الروسية.