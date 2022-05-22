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عربي-دولي

بولندا: كييف لن تسقط بأيدي الروس وستقرر وحدها مصيرها

Lebanon 24
22-05-2022 | 16:59
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بعد أن أصبح أول رئيس أجنبي يلقي خطاباً بنفسه أمام البرلمان الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط، أبلغ الرئيس البولندي آندريه دودا النواب، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا وحدها هي التي تملك حق تقرير مستقبلها.
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وقال: "ظهرت أصوات مقلقة تقول إن أوكرانيا يجب أن تستجيب لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنها تملك وحدها حق تقرير مستقبلها ومصيرها".
 
كما شدد على أن العاصمة الأوكرانية "لم ولن تسقط بأيدي القوات الروسية". وأكد أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية جوار جديدة
إلى ذلك، دعا إلى التوقيع اتفاقية جديدة للجوار بين البلدين. وقال "أعتقد بقوة أن الوقت قد حان لتوقيع اتفاقية جديدة من شأنها أن تغطي ما بنيناه في علاقاتنا على الأقل في الأشهر الأخيرة".

كما رأى أن ما وصفه بالعدوان العسكري الروسي أظهر أن شبكة الطرق والسكك الحديدية وربط البنية التحتية بين أوكرانيا وبولندا "لم يكن كافيا.

في حين أوضحت ممثلية بولندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، عبر تويتر أن دودا، أول رئيس دولة يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني منذ بدء العملية الروسية.
15 أو 20 عاماً
أتت تلك التصريحات البولندية، بالتزامن مع ترجيح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، أن يستغرق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروب، ما بين 15 و 20 عاماً"، مقترحاً أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.

وقال كليمان بون على أثير "راديو جي" الفرنسي: "علينا أن نكون صادقين. إذا قلنا إن كييف ستنضم إلى الاتحاد في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب، لأن تلك الخطوة ربما تستغرق 15 أو 20 عاماً "، بحسب ما نقلت فرانس برس.

لا يمكن أن يكون متسرعاً
يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان دأب خلال الأشهر الماضية على التأكيد أن بلاده باتت قريبة جداً من دخول الاتحاد، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية تتحركان معاً نحو هذا الهدف الاستراتيجي على الرغم من أن قادة الدول الأوروبية الذين اجتمعوا في فيرساي بمارس الماضي، أوضحوا أن مسار الانضمام لا يمكن أن يكون سريعاً أو متسرعاً.
 
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