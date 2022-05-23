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عربي-دولي

أبوظبي.. قتيلان وعشرات الجرحى بانفجار ضرب مطعما

Lebanon 24
23-05-2022 | 13:30
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أعلنت شرطة أبوظبي، الاثنين، أن "انفجار أسطوانة غاز" في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 120 آخرين، وذلك بعد ساعات من صدور أول نبأ رسمي عن الحادث، وتحذير السلطات للجمهور من نشر صور تداعياته.
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وضرب الانفجار مطعما بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل. في حي الخالدية الراقي بأبوظبي، على بعد مبان قليلة من كورنيش شاطئ العاصمة.
وفي البداية، أشارت شرطة أبوظبي بشكل مقتضب إلى الأضرار والخسائر، وعرضت صوراً لزجاج وحطام متناثر في الشارع.
وبعد ست ساعات، وفي تغريدة أخرى، كشفت شرطة أبوظبي عن عدد الضحايا، حيث أصيب 64 شخصًا "بجروح طفيفة"، و56 مصابًا "بجروح متوسطة"، وقتل شخصان.
وقالت الشرطة "تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مع وقوع أضرار مادية في محلات تجارية وواجهات ستة مبان".
وأشارت إلى أن التحقيق في الانفجار مستمر.
وحذرت شرطة أبوظبي الجمهور من نشر أي لقطات من آثار الانفجار في البلاد بقوانين صارمة بشأن التعبير.
وكانت السلطات قد هددت بتوجيه اتهامات جنائية لمن بثوا صورًا لهجمات على البلاد في أعقاب سلسلة هجمات بطائرات من دون طيار على العاصمة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.
ووصفت صحيفة "ذا ناشيونال"، الصادرة باللغة الإنجليزية، الانفجار بأنه ضرب مطعما، لم تذكر اسمه، بعد الواحدة ظهر الاثنين.
وحسب أسوشيتد برس، تواجه الإمارات العربية المتحدة حرائق موسمية ناجمة عن الحرارة الشديدة التي تضرب هذه البلاد كل صيف.
وفي شباط الماضي، قالت السلطات إن انفجارا مماثلا لأسطوانة غاز وقع في العاصمة وسط مخاوف من هجمات الحوثيين.
(الحرة)
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