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عربي-دولي
مجلس الشيوخ الأميركي يدعو إلى القبول المبكر لفنلندا والسويد في "الناتو"
Lebanon 24
23-05-2022
|
14:30
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دعا زعيما الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر والأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى الانضمام المبكر لفنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأيد كلا المشرعين الأميركيين ذوي النفوذ قرارا يدعو إلى منح عضوية "الناتو" في وقت مبكر إلى ستوكهولم وهلسنكي، كما أيد الطلب 8 نواب في المجلس.
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ويدعو القرار "الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إعداد جميع الوثائق والتقارير اللازمة على وجه السرعة لمجلس الشيوخ للمصادقة على بروتوكولات دخول فنلندا والسويد إلى الحلف"، وكذلك دعوة "جميع دول الناتو إلى التحرك بسرعة لاستكمال عمليات التصديق الخاصة بها".
وسلم سفيرا فنلندا كلاوس كورهونين والسويد أكسيل ويرنهوف لدى الناتو رسميا الأربعاء الماضي، إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ طلبات انضمام بلديهما إلى "الناتو".
من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 أيار الجاري، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الكرملين، من "رد موسكو على توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في فنلندا والسويد".
وأشار، إلى أن "توسيع حلف الناتو على حساب فنلندا والسويد لا يشكل تهديدا مباشرا لروسيا الاتحادية، حيث لا توجد مشاكل لدى موسكو مع هاتين الدولتين".
بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إن "أنقرة لن تدعم قبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي حتى تحددا موقفيهما تجاه المنظمات الإرهابية"، لاسيما حزب "العمال الكردستاني"، والذي تعتبره تركيا "منظمة إرهابية".
وأشار إلى أنه "يعارض انضمام هاتين الدولتين إلى الناتو، بسبب رفضهما تسليم الأشخاص المتورطين في أنشطة الحزب الكردستاني إلى تركيا".
(روسيا اليوم)
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