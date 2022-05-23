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الوفد الصيني يغادر قاعة منتدى دافوس الاقتصادي بعد خطاب زيلينسكي

Lebanon 24
23-05-2022 | 15:00
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غادر الوفد الصيني في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بعد خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
صرح عضو مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل ماكول لقناة "سي إن إن": "يمكنكم من خلال الصورة رؤية ممثلي جمهورية الصين الشعبية جالسين محاطين بالتصفيق بحفاوة بالغة من قبل الجميع، باستثناء وفد الصين، ثم خرجوا بعد أن التقطت هذه الصورة".
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في رأيه، أرسل الوفد بذلك "إشارة واضحة بأنهم لا يدعمون أوكرانيا، ولا يدعمون زيلينسكي".
دعا زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، مرة أخرى إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفرض حظر على النفط الروسي، وحظر البنوك ومؤسسات قطاع تكنولوجيا المعلومات تماما.
 
(سبوتنيك)
 
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