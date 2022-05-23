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غوتيريش يدعو إلى استئناف المسار الانتخابي في ليبيا

Lebanon 24
23-05-2022 | 16:30
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ليبيا إلى استئناف المسار الانتخابي الذي توقف في كانون الأول وأصبح "اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى".
وفي تقرير رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، قال غوتيريش: "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجلين كانوا يتطلعون إلى الاقتراع في كانون الأول 2021"، مشددا على أن الليبيين يتعين عليهم "الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متفق عليه".
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واعتبر غوتيريش أن الهدنة التي أقرت في تشرين الأول 2020 صامدة، لكنه دعا "كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة وأن تطلق نزاعات وأن تهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف".
على الصعيد الاقتصادي، طالب غوتيريش الليبيين بـ"تجنب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي" الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين "في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد".
 
(روسيا اليوم)

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