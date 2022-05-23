كيسنجر يدعو واشنطن لتجنب مواجهة بكين بشأن تايوان

دعا وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر السلطات الأميركية إلى تجنب المواجهة مع الصين بشأن تايوان.

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وقال كيسنجر في مداخلة عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "يجب تجنب المواجهة المباشرة حول تايوان. لا يمكن أن تكون تايوان في قلب المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين. يجب أن تكون مبادئ العلاقات في صميمها".وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن قضية تايوان لن تختفي، محذرا من بناء العلاقات بين واشنطن وبكين على أساسها فقط.وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة والصين في السنوات القادمة، التوصل إلى فهم لكيفية بناء علاقة طويلة الأمد".وورد في وقت سابق أن الرئيس الأميركي جو بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، رد بالإيجاب على سؤال صحفية حول استعداد الولايات المتحدة للمشاركة عسكريا لحماية تايوان "في حالة الغزو".في أعقاب ذلك، أعربت وزارة الخارجية الصينية لدى الولايات المتحدة عن احتجاجها على بيان بايدن. ووفقا لبكين، فإن المبلغ الإجمالي لصفقات الأسلحة الأميركية لتايوان قد تجاوز بالفعل 70 مليار دولار.