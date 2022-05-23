رغم العقوبات.. وصول ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً إلى فنزويلا

ظهر تقرير شحن اليوم الاثنين وبيانات لتتبع السفن أن ناقلة تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام الإيراني الثقيل وصلت في الأيام الأخيرة إلى المياه الفنزويلية لتسليمها إلى أكبر مصفاة في البلاد.



فقد أظهرت الوثيقة أن الناقلة سيلفيا 1 التي ترفع العلم الإيراني والتي تملكها وتديرها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، وصلت يوم الأحد إلى منطقة رسو بالقرب من ميناء أمواي الفنزويلي، الذي يخدم مصفاة التكرير التي تبلغ طاقتها 645 ألف برميل يوميا.، بحسب وكالة "رويترز".



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اتفاق مقايضة

يشار إلى ان إيران وفنزويلا وسعتا مؤخرا اتفاق مقايضة تم توقيعه العام الماضي، أضاف إمدادات الخام الإيراني الثقيل إلى مصفاة إل باليتو الفنزويلية ومركز باراجوانا للتكرير، ضمن جهود لتجديد منشآت متهالكة. وقبل أيام، شوهدت السفينة في صور الأقمار الصناعية بالقرب من أكبر ميناء في فنزويلا، مرفأ خوسيه، وفقًا لخدمة "تانكر تراكرز دوت كوم" لتتبع حركة السفن.اتفاق مقايضةيشار إلى ان إيران وفنزويلا وسعتا مؤخرا اتفاق مقايضة تم توقيعه العام الماضي، أضاف إمدادات الخام الإيراني الثقيل إلى مصفاة إل باليتو الفنزويلية ومركز باراجوانا للتكرير، ضمن جهود لتجديد منشآت متهالكة.