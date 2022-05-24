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عربي-دولي

هل تعرض بوتين لمحاولة اغتيال؟مدير الاستخبارات الأوكرانية يكشف

Lebanon 24
24-05-2022 | 00:00
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يؤكد مدير الاستخبارات الأوكرانية Kyrylo Budanov أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نجا من محاولة اغتيال اسهدفته" في منتصف العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا قبل شهرين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة Ukrayinska Pravda الأوكرانية اليوم الاثنين، وشرح أن أفرادا من منطقة القوقاز، حيث أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأجزاء من جنوب روسيا، هم من استهدفوه.
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وقال بودانوف إن محاولة الاغتيال الفاشلة لم يتم الإعلان عنها من موسكو حتى لا تؤثر على معنويات الشعب الروسي في وقت حرج. الا أن صحيفة روسية، ألمحت في وقت قريب من محاولة الاغتيال إلى أن بوتين كان يحمل حقيبته النووية في جنازة، وهي حقيبة يمكنها شن هجوم عن بعد، وهو ما دل على مخاوفه من محاولة اغتيال في أي لحظة.
 
وتنقل تقارير عدة أن بوتين يختبئ في ملجأ تحت الأرض لخشيته من رغبة كبار المسؤولين بالكرملين في الإطاحة به، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية السبت الماضي، وقالت فيه إنه "مصاب بجنون العظمة، ويقضي حياته في ملجأ تحت الأرض، حيث يختبر طعامه جيدا قبل تناوله خوفا من تسميمه" بحسب تعبيرها.

وقالت Daily Mirror أيضا، إن القلق يسيطر على بوتين "بشأن المستويات الكيميائية للمياه في بركة سباحته الصباحية، ويعيش في هاجس من تعرضه للاغتيال، إلى درجة أنه ابتعد عن دائرته المقربة التي كان يثق بها في السابق".
المصدر: العربية
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