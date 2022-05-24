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عربي-دولي

شبح داعش يطل على العراق مجدداً.. ومقتل 6 مدنيين في كركوك

Lebanon 24
24-05-2022 | 00:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل ستة مزارعين بعمل إرهابي شنه تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أمس الاثنين، أن داعش استهدف مزارعين أبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلا الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك.
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وأفادت بأن الهجوم أدى لمقتل المزارعين الستة أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة، بالإضافة لحرق محصولهم و3 مركبات.

اعتقال إرهابيين
كذلك، أضافت، أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
 
شار إلى أن القوات العراقية اعتقلت عدداً من قيادي التنظيم في أبريل الماضي، في كركوك عبر جمع معلومات استخباراتية.

يذكر أن العراق كان أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة داعش. لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.
المصدر: العربية
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