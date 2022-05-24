"اسلحة نوعية ومتقدمة"...البنتاغون: 20 دولة سترسل مزيداً من الذخائر لأوكرانيا

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وفي حديثه إلى مراسلي البنتاغون، رفض أوستن الإفصاح عما إذا كانت واشنطن سترسل إلى أوكرانيا قاذفات صواريخ متنقلة عالية التقنية وهو ما طلبته كييف. كشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن ما يقرب من 50 من قادة الدفاع من جميع أنحاء العالم التقوا، اليوم الاثنين، ووافقوا على إرسال المزيد من الأسلحة المتقدمة إلى أوكرانيا، بما في ذلك قاذفة صواريخ هاربون وصواريخ لحماية سواحلها.وفي حديثه إلى مراسلي البنتاغون، رفض أوستن الإفصاح عما إذا كانت واشنطن سترسل إلى أوكرانيا قاذفات صواريخ متنقلة عالية التقنية وهو ما طلبته كييف.





وبشكل خاص، قال إن الدنمارك وافقت على إرسال قاذفة لصواريخ هاربون وصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن سواحلها.



تعهدات جديدة بالتدريب

كذلك، أضاف أوستن للصحفيين في ختام لقاء افتراضي مع قادة الدفاع: "لقد اكتسبنا إحساسا مشتركا أكثر صرامة بشأن أولوية متطلبات أوكرانيا والوضع في ساحة المعركة".



وأضاف أن "العديد من الدول تتبرع بذخائر المدفعية التي هناك حاجة ماسة لها، وأنظمة الدفاع الساحلية والدبابات والعربات المصفحة. آخرون تقدموا تعهدات جديدة بالتدريب".



بدوره، قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة إن المناقشات "منخفضة المستوى" جارية بشأن الكيفية التي قد تحتاجها الولايات المتحدة لتعديل أسلوب تدريبها للقوات الأوكرانية وعما إذا كانت بعض القوات الأمريكية ينبغي أن تتمركز في أوكرانيا.



وردا على سؤال بشأن إذا ما كانت قوات العمليات الخاصة الأميركية قد تتوجه إلى أوكرانيا، التي أكد المسؤولون أنه لم يحدث بعد، قال ميلي إن "أي إعادة إدخال للقوات الأميركية إلى أوكرانيا يتطلب قرارا رئاسيا. لذلك نحن بعيدون عن أي شيء من هذا القبيل".



مساعدات بـ40 مليار دولار

وقبل يومين، صادق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها نحو 40 مليار دولار. لكن أوستن قال إن 20 دولة أعلنت الاثنين أنها سترسل حزمة جديدة من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، في الوقت الذي دخلت فيه العملية العسكرية الروسية شهرها الثالث.وبشكل خاص، قال إن الدنمارك وافقت على إرسال قاذفة لصواريخ هاربون وصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن سواحلها.تعهدات جديدة بالتدريبكذلك، أضاف أوستن للصحفيين في ختام لقاء افتراضي مع قادة الدفاع: "لقد اكتسبنا إحساسا مشتركا أكثر صرامة بشأن أولوية متطلبات أوكرانيا والوضع في ساحة المعركة".وأضاف أن "العديد من الدول تتبرع بذخائر المدفعية التي هناك حاجة ماسة لها، وأنظمة الدفاع الساحلية والدبابات والعربات المصفحة. آخرون تقدموا تعهدات جديدة بالتدريب".بدوره، قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة إن المناقشات "منخفضة المستوى" جارية بشأن الكيفية التي قد تحتاجها الولايات المتحدة لتعديل أسلوب تدريبها للقوات الأوكرانية وعما إذا كانت بعض القوات الأمريكية ينبغي أن تتمركز في أوكرانيا.وردا على سؤال بشأن إذا ما كانت قوات العمليات الخاصة الأميركية قد تتوجه إلى أوكرانيا، التي أكد المسؤولون أنه لم يحدث بعد، قال ميلي إن "أي إعادة إدخال للقوات الأميركية إلى أوكرانيا يتطلب قرارا رئاسيا. لذلك نحن بعيدون عن أي شيء من هذا القبيل".مساعدات بـ40 مليار دولاروقبل يومين، صادق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها نحو 40 مليار دولار.

جاء التوقيع على الحزمة، السبت، خلال زيارة بايدن لكوريا الجنوبية في إطار أول جولة يقوم بها، كرئيس للولايات المتحدة، في آسيا.



الكونغرس رفع القيمة

وكان الكونغرس الأميركي أقر الحزمة بأغلبية كبيرة في وقت سابق. وطلب بايدن في الأصل موافقة الكونغرس على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار، لكن الكونغرس رفع قيمة المساعدات إلى نحو 40 مليار دولار.

فيما سيتم تخصيص نصف إجمالي هذه الحزمة لشؤون الدفاع، منها ستة مليارات دولار للمساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا.



تفاصيل المساعدات

كما سيتم توفير مليارات الدولارات لتجديد المخزون الأميركي من المعدات العسكرية، محل المعدات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، كما سيتم تخصيص موارد أخرى للمساعدات الإنسانية للاجئين القادمين من أوكرانيا أو لأشخاص في أنحاء العالم يعانون من الجوع جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.



ومنذ أطلقت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، اصطفت الدول الغربية في فرض العقوبات على موسكو وإمداد كييف بالمساعدات العسكرية.