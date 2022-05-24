نقل قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية... إليكم التفاصيل

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها راسلت المحكمة الجنائية الدولية بشأن "إعدام" الصحفية شيرين أبو عاقلة، و"جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".



الرسالة التي رفعتها الخارجية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كانت "بشأن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

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وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الدولية "باعتماد هذا التقرير (الرسالة)، والأخذ به؛ من أجل تسريع تحقيقاتها وجلب المجرمين والقتلة إلى العدالة الدولية".



وأوضحت الخارجية أنه في حال انتهاء مكتب النائب العام الفلسطيني من استكمال تحقيقاته في قضية أبو عاقلة، "ستتابع الوزارة قيامها بمهامها، حيث إن التحقيق من اختصاص النائب العام الفلسطيني".



وكانت شيرين أبو عاقلة قد استشهدت، خلال تغطيتها أحداث اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، قبل أن تتلقى رصاصة في رأسها، وأثار اغتيالها غضباً واسعاً وانتقادات دولية للاحتلال.