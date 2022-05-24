Advertisement

عربي-دولي

نقل قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-05-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-955348-637889750738751151.jpeg
Doc-P-955348-637889750738751151.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها راسلت المحكمة الجنائية الدولية بشأن "إعدام" الصحفية شيرين أبو عاقلة، و"جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

الرسالة التي رفعتها الخارجية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كانت "بشأن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة".
Advertisement
 
 
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الدولية "باعتماد هذا التقرير (الرسالة)، والأخذ به؛ من أجل تسريع تحقيقاتها وجلب المجرمين والقتلة إلى العدالة الدولية".

وأوضحت الخارجية أنه في حال انتهاء مكتب النائب العام الفلسطيني من استكمال تحقيقاته في قضية أبو عاقلة، "ستتابع الوزارة قيامها بمهامها، حيث إن التحقيق من اختصاص النائب العام الفلسطيني".

وكانت شيرين أبو عاقلة قد استشهدت، خلال تغطيتها أحداث اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، قبل أن تتلقى رصاصة في رأسها، وأثار اغتيالها غضباً واسعاً وانتقادات دولية للاحتلال.
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
00:30 | 2022-05-26
00:00 | 2022-05-26
23:30 | 2022-05-25
23:09 | 2022-05-25
16:59 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website