تبادل الأسرى مع روسيا.. هل أوكرانيا على استعداد لتنفيذه؟

نشر موقع "الحرة" تقريراً تحت عنوان: "أوكرانيا تبدي مرونة في تبادل الأسرى ولو غداً.. ودونباس تواجه مصير ماريوبول"، وجاء فيه:





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وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في وقت متأخر من يوم الاثنين: "تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول"، بحسب ما نقلت رويترز.



وأضاف: "من المهم ... الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي... وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس".



وقال زيلينسكي: "لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا.. نحن مستعدون للتبادل ولو غدا".



وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و"العديد والعديد من البلدان" في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.



وقال إن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد أن استولت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس الشرقية.



وتحاول القوات الروسية منذ أسابيع محاصرة القوات الأوكرانية والاستيلاء بشكل كامل على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس، حيث تدعم موسكو المقاتلين الانفصاليين.



وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول حكومي بمنطقة خيرسون الأوكرانية، الثلاثاء، إن الإدارة التي عينتها روسيا للمنطقة ستطلب من موسكو إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها.



وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير، واستولت بشكل خاص على منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو منذ صراع سابق في عام 2014.



وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس ما تسميه روسيا "الإدارة الإقليمية المدنية والعسكرية" في خيرسون، لوكالة الإعلام الروسية "يجب أن تكون هناك قاعدة عسكرية روسية في منطقة خيرسون".



ويصف الكرملين الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من القوميين المتطرفين المناهضين لروسيا. ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها ذلك ووصفوه بأنه ذريعة لا أساس لها للحرب التي أودت بحياة الآلاف في أوكرانيا وشردت الملايين من سكانها.



دونباس "عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غدا"، في وقت تسعى روسيا لإقامة قاعدة عسكرية في منطقة خيرسون بأوكرانيا، تزامنا مع ارتفاع حدة المعارك في دونباس.وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في وقت متأخر من يوم الاثنين: "تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول"، بحسب ما نقلت رويترز.وأضاف: "من المهم ... الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي... وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس".وقال زيلينسكي: "لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا.. نحن مستعدون للتبادل ولو غدا".وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و"العديد والعديد من البلدان" في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.وقال إن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد أن استولت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس الشرقية.وتحاول القوات الروسية منذ أسابيع محاصرة القوات الأوكرانية والاستيلاء بشكل كامل على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس، حيث تدعم موسكو المقاتلين الانفصاليين.وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول حكومي بمنطقة خيرسون الأوكرانية، الثلاثاء، إن الإدارة التي عينتها روسيا للمنطقة ستطلب من موسكو إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها.وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير، واستولت بشكل خاص على منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو منذ صراع سابق في عام 2014.وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس ما تسميه روسيا "الإدارة الإقليمية المدنية والعسكرية" في خيرسون، لوكالة الإعلام الروسية "يجب أن تكون هناك قاعدة عسكرية روسية في منطقة خيرسون".ويصف الكرملين الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من القوميين المتطرفين المناهضين لروسيا. ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها ذلك ووصفوه بأنه ذريعة لا أساس لها للحرب التي أودت بحياة الآلاف في أوكرانيا وشردت الملايين من سكانها.

وعلى الأرض، اعترفت كييف بأن الوضع "يزداد صعوبة" في إقليم دونباس حيث تقصف موسكو سيفيرودونيتسك بشكل متواصل".



وصعدت القوات الروسية الثلاثاء هجومها على آخر جيوب المقاومة في محيط لوغانسك الواقعة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا في وقت دخلت الحرب شهرها الرابع.



وتشدد موسكو القصف على دونباس حيث تحشد، بحسب حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، الوحدات التي انسحبت من منطقة خاركيف (شمال شرق) والقوات التي فرضت الحصار على ماريوبول (جنوب شرق) ومقاتلي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين والقوات الشيشانية وتعزيزات استقدمت من سيبيريا وأقصى الشرق الروسي.



وشدد غايداي على أن سيفيرودونيتسك التي تشكل نقطة محورية في معركة دونباس، تتعرض لنيران القوات الروسية "على مدار الساعة".



وأوضح "إنهم يستخدمون تكتيك الأرض المحروقة، يدمرون المدينة بشكل متعمد" من خلال القصف الجوي وقاذفات الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون والقصف على المباني من الدبابات.



وتواجه سيفيرودونتسك المصير ذاته الذي حل بمدينة ماريوبول التي تحولت إلى خراب بعد حصار دام أسابيع عدة، حيث باتت أحياء كاملة مجرد حطام وركام فيما المباني المتبقية تشهد على القصف المكثف بالصواريخ والقذائف.



وتدور معارك عنيفة أيضا قرب باخموت، على ما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية.



أول إدانة بارتكاب جريمة حرب

وفي كييف، أدانت محكمة جنديًا روسيًا قتل مدنيًا بتهمة ارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر في حق جندي روسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب فرانس برس.



وأدين الجندي الروسي البالغ 21 عاما بتهمة ارتكاب جريمة حرب وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر في حق جندي روسي منذ الغزو.



وأقر فاديم شيشيمارين أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيا يبلغ 62 عاما ويدعى أليكسندر شيليبوف في شمال شرق أوكرانيا في أولى أيام الغزو الروسي.



وفي حين تخلت الولايات المتحدة وبريطانيا عن استيراد النفط الروسي، يعاني الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن لأن بعض دوله الأعضاء تعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين.



وفي نهاية اجتماع غير مثمر حول هذا الموضوع قبل أسبوع في بروكسل، أقر وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل بأن وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا سيستغرق "وقتا".

(الحرة)