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"جدري القرود" انتشر في 19 دولة... ماذا قالت منظّمة الصحة العالميّة؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 06:28
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أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود ورصد 106 حالات مشتبه بها في 19 دولة.

وقالت المنظمة في بيان: "يمكن احتواء جدري القرود، ونعقد اجتماعا بحثيا لدعم الدول الأعضاء".

وكان مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية قد صرّح أن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.
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وأوضح ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مقابلة مع "رويترز" أن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيا.

وجاءت تصريحات بيبودي بينما أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.
 
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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