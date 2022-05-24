مقتل طيارين اثنين في تحطم مقاتلة إيرانية من نوع "F5"

لقي طياران إيرانيان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، نتيجة تحطم مقاتلة إيرانية من نوع "F5" في قاعدة "دزفول" جنوبي البلاد.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن العطل الفني حدث قبل أن تبدأ المقاتلة بالطيران مما أدى إلى إصابة الطيارين بجروح أدت إلى وفاتهما بعد وقت قصير صباح اليوم في قاعدة "دزفول" الجوية شمال إقليم خوزستان.

Advertisement