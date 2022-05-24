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عربي-دولي

خبير سعودي يتوقع موعد انحسار العاصفة الترابية في المملكة

Lebanon 24
24-05-2022 | 09:30
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توقع خبير الطقس السعودي، حمزة كومي انحسار العاصفة الترابية في السعودية الثلاثاء، وتحولها إلى "أتربة مثارة وعوالق ترابية".

وأضاف في حديثه لقناة الإخبارية، أن حدة العاصفة ستخف تدريجيا و"بدأت في التلاشي"، الثلاثاء، رغم أنها "قد تسبب انعدام في الرؤية الأفقية أحيانا في بعض المناطق".
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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية".

وأشار المركز إلى أن الرياح "يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران ومن مناطق تبوك، والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها".

ووصلت ثاني عاصفة ترابية في أقل من أسبوع الرياض مساء الاثنين لتحجب الرؤية عن أهم معالم العاصمة ومنها برج المملكة العملاق.

وحذر الدفاع المدني السعودي سكان الرياض والمناطق المحيطة بها من استمرار العاصفة وما يصاحبها من غبار وأتربة حتى التاسعة من مساء الاثنين على الأقل.

وبدأت العاصفة الترابية في العراق ليل الأحد مع توقع أن تزول تدريجا. وبالفعل بدأ الغبار بالتراجع بعد ظهر الاثنين والأجواء بالتحسن. 

وصارت العواصف الترابية ظاهرة متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق ودول مجاورة، خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريبا.

ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية.
 
 
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