Advertisement

عربي-دولي

الصحة العالمية.. توقعات بانتخاب تيدروس غيبريسوس لولاية ثانية

Lebanon 24
24-05-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-955493-637889994675770993.jpg
Doc-P-955493-637889994675770993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسود توقعات بإعادة انتخاب تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية، لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ولم يتقدم أي مرشح آخر لمنافسة تيدروس على المنصب وسط صعوبات مستمرة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المدمرة.
Advertisement

وقاد تيدروس، وهو وزير سابق في إثيوبيا، منظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الجائحة، وصمد أمام انتقادات لاذعة من حين لآخر بشأن عدة أخطاء.

بدوره، قال خافيير غوزمان، مدير السياسة الصحية العالمية في مركز التنمية الدولية بواشنطن: "وقعت بعض الحوادث المؤسفة، لكن تيدروس كان أيضا صوتا ثابتا طوال فترة الجائحة، ودعا إلى استجابة عادلة".

وأضاف: "على الرغم من التحفظات حول قيادة تيدروس، فإن بعض الدول ليست على استعداد للضغط من أجل التغيير. نحن في منتصف فترة الجائحة، وهناك بعض الضغوط من أجل قيادة ثابتة لتنتقل بنا خلال هذه اللحظة الصعبة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
00:30 | 2022-05-26
00:00 | 2022-05-26
23:30 | 2022-05-25
23:09 | 2022-05-25
16:59 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website