الصحة العالمية.. توقعات بانتخاب تيدروس غيبريسوس لولاية ثانية

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تسود توقعات بإعادة انتخاب تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية، لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بحسب وكالة أسوشيتد برس.ولم يتقدم أي مرشح آخر لمنافسة تيدروس على المنصب وسط صعوبات مستمرة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المدمرة.وقاد تيدروس، وهو وزير سابق في إثيوبيا، منظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الجائحة، وصمد أمام انتقادات لاذعة من حين لآخر بشأن عدة أخطاء.بدوره، قال خافيير غوزمان، مدير السياسة الصحية العالمية في مركز التنمية الدولية بواشنطن: "وقعت بعض الحوادث المؤسفة، لكن تيدروس كان أيضا صوتا ثابتا طوال فترة الجائحة، ودعا إلى استجابة عادلة".وأضاف: "على الرغم من التحفظات حول قيادة تيدروس، فإن بعض الدول ليست على استعداد للضغط من أجل التغيير. نحن في منتصف فترة الجائحة، وهناك بعض الضغوط من أجل قيادة ثابتة لتنتقل بنا خلال هذه اللحظة الصعبة".