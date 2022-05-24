فلسطين تطالب واشنطن برفع "منظمة التحرير" عن قوائم الإرهاب

Advertisement

طالبت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، الإدارة الأميركية، برفع منظمة التحرير الفلسطينية، عن قوائم الإرهاب الخاصة بالكونغرس.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة نشرها على تويتر، إن "السلطة الفلسطينية طالبت الإدارة الأميركية خلال رسالة رسمية، برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب للكونغرس".وأضاف: "أعربنا عن استغرابنا ورفضنا لبقاء هذا التصنيف الجائر والظالم، لشعب تحت الاحتلال، في الوقت الذي تم شطب منظمة كاخ الإسرائيلية عن القوائم".والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية شطب 5 منظمات، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بينها حركة "كاخ" اليهودية المتطرفة، في حين ما تزال منظمة التحرير الفلسطينية على القائمة.وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل نفسها، "كاخ" حركة إرهابية، ومنعت تل أبيب عام 1988 الحركة وقائدها مائير كهانا من المشاركة في الانتخابات آنذاك.