ستولتنبيرغ: الناتو لن يرسل قوات إلى أوكرانيا لتجنب الحرب مع روسيا

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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أن الحلف لن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا، ولن يرسل قوات إلى هناك، لأنه ينوي تفادي الحرب مع روسيا.وقال ستولتنبيرغ أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا: "لن يكون الناتو جزءا من الصراع، ولن نرسل قواتنا إلى منطقة يمكن أن يشاركوا فيها بشكل مباشر في الحرب. نعم لدعم (أوكرانيا)، ولكن من دون مشاركة مباشرة في الحرب".وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حديثه قائلا: "نحن ندعم بنشاط شركاءنا ولكن مسؤوليتنا الرئيسة هي ضمان أمن دول الناتو. ولذلك، يجب أن نكون على يقين من أن هذه الحرب القاسية والمثيرة للاشمئزاز لن تؤدي إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا بين الناتو وروسيا".وصرّح ستولتنبيرغ أيضا بأن دول حلف الناتو أنفقت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات لتدريب وتجهيز الجيش الأوكراني منذ عام 2014، مشددا على أن دول الحلف بدأت في تعزيز أمنها منذ عام 2014، والآن يوجد تحت قيادة الناتو بالقرب من الحدود مع روسيا، 40 ألف عسكري مع "دعم بحري وجوي كبير"، و100 ألف آخرين في حالة تأهب كاملة.وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن الناتو يعتبر أن كل هذه الاستعدادات "دفاعية" تهدف إلى "تجنب الأخطاء في الحسابات في موسكو".