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عربي-دولي

هل تُخطّط بريطانيا لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 12:00
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قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية "إن بلاده لا تنوي إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا".

وكانت صحيفة "The Times"، قالت نقلا عن مصدر دبلوماسي اليوم الثلاثاء، عن وجود مثل هذه المقترحات.
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(روسيا اليوم)
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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