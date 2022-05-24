Advertisement

عربي-دولي

إقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجال اليابان الجوي

Lebanon 24
24-05-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-955518-637890056641200060.jpg
Doc-P-955518-637890056641200060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت اليابان، عن اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي، تزامنا مع اجتماع زعماء دول مجموعة "كواد" الرباعية.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، إن اليابان وجهت طائرات نفاثة بعد اقتراب الطائرات الحربية الروسية والصينية من مجالها الجوي.
Advertisement

وأوضح كيشي، في مؤتمر صحفي، أن الخطوة التي اتخذتها روسيا والصين كانت على الأرجح استفزازا من قبل البلدين، خلال المؤتمر الرباعي.

من جهته، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن طائرات عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا دون إنذار مسبق.

ودخلت الطائرات الروسية والصينية وغادرت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية في بحر اليابان، المعروف في كوريا باسم البحر الشرقي عدة مرات خلال اليوم، وفقا لرؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الطائرات التي تضمنت مقاتلات وقاذفات من كل جانب لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ونشر الجيش الكوري الجنوبي مقاتلات من سلاح الجو "لتنفيذ إجراءات تكتيكية" للاستعداد لحالة طوارئ محتملة.
 
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
00:30 | 2022-05-26
00:00 | 2022-05-26
23:30 | 2022-05-25
23:09 | 2022-05-25
16:59 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website