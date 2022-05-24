لماذا تقف تركيا في طريق مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو؟

عندما أعلنت فنلندا والسويد رغبتهما في الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كان من المتوقع أن يتم قبول الدولتين الاسكندنافيتين بسرعة كعضوين في التحالف الدفاعي. لكن الانضمام إلى حلف الناتو يتطلب موافقة جميع الأعضاء الحاليين، وتركيا - أحد أعضاء المجموعة الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية والأقوى عسكريًا - ليست سعيدة بهذه الخطوة. والأسباب خلف هذا الموقف هي معقدة، وفي جزء منها عاطفية، وتعود إلى عقود من التاريخ العنيف في كثير من الأحيان.

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وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "أعلنت فنلندا والسويد في نهاية الأسبوع الماضي، في ظل عدم الانحياز حتى الآن، عن خطط للتخلي عن هذا الموقف والانضمام إلى الناتو في أعقاب الغزو الدموي الروسي لأوكرانيا. وجعلت فكرة أن دول الشمال الأوروبي، الشركاء الرسميين للتحالف منذ التسعينيات، قد تنضم بالفعل إلى المجموعة، موسكو تشعر بالضيق. إن توسع الناتو هو أمر ذكرته موسكو سابقًا لتبرير غزو أوكرانيا، وهي أيضًا شريك في الناتو. الآن، يتمتع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسلطة لتحديد مستقبل حلف الناتو - وقوته وحجمه في مواجهة الحرب الروسية. في الواقع، أوقف أردوغان بالفعل محاولة مبكرة من قبل الناتو لتسريع طلبات فنلندا والسويد، قائلاً إن عضويتهما ستجعل التحالف "مكانًا يتركز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية". وأدى هذا الاشتباك إلى دفع الدبلوماسيين الغربيين إلى السعي للحصول على دعم تركيا، حيث قدمت أنقرة قائمة شكاوى إلى سفراء الناتو بشأن قضاياها مع دول الشمال، والسويد على وجه الخصوص. ولكن ما هي هذه القضايا؟"

وتابعت الشبكة، "عندما يتحدث أردوغان عن "الإرهابيين" في هذا السياق، فهو يقصد حزب العمال الكردي، أو حزب العمال الكردستاني - حركة انفصالية ماركسية كردية تقاتل القوات التركية بشكل متقطع منذ الثمانينيات، تعمل في الغالب في جنوب شرق تركيا وأجزاء من شمال العراق. تصنف تركيا، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. في الواقع، كانت السويد واحدة من أوائل الدول التي صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية في عام 1984. ومع ذلك، تقول تركيا إن السويد دعمت أعضاء حزب العمال الكردستاني كما وتوفر لهم الحماية. وتنفي السويد ذلك قائلة إنها تدعم أكرادًا آخرين ليسوا أعضاء في حزب العمال الكردستاني - لكن التفاصيل أكثر تعقيدًا. ورفضت وزارة الخارجية السويدية التعليق على اتهامات أردوغان عندما اتصلت بها الشبكة. منذ عام 1984، قُتل ما بين 30 ألف و40 ألف شخص في القتال بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، وفقًا لمجموعة الأزمات. نفذ حزب العمال الكردستاني عشرات الهجمات داخل تركيا. أما في ما يتعلق بفنلندا، يبدو أن معارضة تركيا لانضمامها إلى حلف الناتو جاءت عن طريق اقترانها بالسويد، فعدد السكان الأكراد في البلاد أقل بكثير من السويد، لكن سياستها الخارجية تميل إلى أن تكون متشابهة. صنفت فنلندا أيضًا حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، لكنها انضمت إلى السويد ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى في وقف مبيعات الأسلحة إلى تركيا في عام 2019 بسبب عمل أنقرة العسكري ضد الجماعات الكردية في سوريا. يطالب أردوغان السويد بتسليم قائمة بالأشخاص الذين اتهمتهم تركيا بالإرهاب. كما يريد من السويد وفنلندا التنصل علنًا من حزب العمال الكردستاني والشركات التابعة له، ورفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا. بالنسبة لحقي عقيل، السفير التركي السابق، فإن المنظور التركي "بسيط للغاية". وأضاف: "إذا أرادت فنلندا والسويد الانضمام إلى تحالف أمني، فعليهما التخلي عن دعمهما لمنظمة إرهابية وعدم منح أعضائها اللجوء. من ناحية أخرى، عليهم أيضًا قبول الطلبات التركية بتسليم 30 إرهابياً، وهي حالات محددة للغاية". ولكن، لماذا الشعب الكردي مهم لتركيا؟"

وبحسب الشبكة، "غالبًا ما يوصف الشعب الكردي بأنه أكبر مجموعة عرقية في العالم ليس لها وطن، والبالغ عددهم حوالي 30 مليون شخص، معظمهم من المسلمين السنة، لديهم لغتهم وعاداتهم الفريدة. ما يقرب من 20٪ من سكان تركيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة هم من الأكراد، ويشغل بعضهم مناصب مهمة في السياسة التركية والمجتمع التركي، على الرغم من أن الكثيرين يقولون إنهم يتعرضون للتمييز وأن أحزابهم السياسية تواجه حملات قمع من الدولة التركية.

انتشروا بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، وقد تعرضوا للاضطهاد والتهميش الشديد بل وكانوا ضحايا للإبادة الجماعية في المقاطعات التي يعيشون فيها. دفعت مجموعات كردية مختلفة من أجل الحكم الذاتي والدولة الكردية على مدى عقود، بعضها سلمي والبعض الآخر، مثل حزب العمال الكردستاني، من خلال العنف. لعب المقاتلون الأكراد في سوريا المرتبطون بحزب العمال الكردستاني دورًا رئيسيًا في محاربة داعش، حيث تلقوا دعمًا بالأسلحة وتمويلًا من الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك السويد. وأثار ذلك توترات كبيرة مع تركيا التي شنت بعد ذلك هجمات على الأكراد في سوريا. وقال محمد كوجاك، متخصص العلاقات الدولية المقيم في أنقرة، للشبكة، "أنت تتحدث عن أشخاص كانوا يقاتلون بنشاط مع تركيا منذ أكثر من 40 عامًا ويقتلون عشرات الآلاف من المدنيين في هذه العملية. تركيا ليست سعيدة بحقيقة أنهم أصبحوا فجأة رجالًا صالحين لمجرد أنهم ساعدوا في مواجهة داعش". وأشادت الحكومات الغربية بالمقاتلين الأكراد باعتبارهم حلفاء، وفرضت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حظراً مختلفاً على تركيا بسبب استهدافها للميليشيات الكردية في سوريا، مما يسلط الضوء على الاختلافات المستعصية بين كيف ينظر كل طرف إلى المقاتلين".



علاقة السويد بالجماعات الكردية



وتابعت الشبكة، "يقول حسين إيبش، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، يكمن السبب الكامن وراء التوتر بين تركيا والسويد في كيفية تعريف كل دولة لـ "الإرهابي". وأضاف: "إنها ليست مجرد مسألة سياسات ليبرالية للسويد تجاه اللاجئين الأكراد والمعارضين والنشطاء السياسيين. إنه أيضًا انعكاس لتعريفات مختلفة حول من وما الذي يشكل تطرفًا كرديًا مفرطاً". وتابع قائلأً: "تصنف تركيا بشكل أساسي جميع الجماعات الكردية التي لا تحبها بشدة على أنها منظمات واجهة لحزب العمال الكردستاني. ويشمل ذلك العديد من الكيانات والمنظمات الكردية غير التابعة لحزب العمال الكردستاني داخل تركيا ومنها، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الغرب في سوريا وعددًا من الجماعات الكردية العراقية أيضًا". للسويد تاريخ طويل في استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء الأكراد، ولا سيما اللاجئين السياسيين. حتى أن العديد من الأكراد لديهم مقاعد في البرلمان السويدي. في حين أن معظم الأكراد الذين يعيشون في السويد - الذين تقول الجماعات المحلية أن عددهم يصل إلى 100000 - لا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، فقد دعمت الحكومة السويدية أعضاء المنظمات الكردية الأخرى، لا سيما الجناح السياسي للفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، المسمى حزب الاتحاد الديمقراطي. تقول السويد إن حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي مختلفان - لكن تركيا تقول إنهما متماثلان. وتدعم ستوكهولم أيضًا سياسيًا وماليًا مجلس سوريا الديمقراطية (SDC)، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، وهي جماعة مسلحة يقودها الأكراد تم إنشاؤها بدعم من الولايات المتحدة لمحاربة داعش في سوريا. وتقول أنقرة إن إرهابيي حزب العمال الكردستاني يهيمنون على مجلس سوريا الديمقراطية. في عام 2021، أعلنت الحكومة السويدية عن زيادة تمويل الجماعات الكردية في سوريا إلى 376 مليون دولار بحلول عام 2023، قائلة إنها لا تزال "شريكًا نشطًا" لأكراد سوريا وأن أموالها تهدف إلى "تعزيز المرونة والأمن البشري والتحرر من العنف" وتحسين "حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية الديمقراطية".

ماذا ستفعل السويد؟

بحسب الشبكة، "مع اقتراب الانتخابات السويدية في أيلول، من غير المرجح أن تقدم الحكومة أي تنازلات كبيرة لأردوغان لا تحظى بشعبية في الداخل، وفقًا لبعض المحللين. يعتقد البعض الآخر أن أردوغان في النهاية لن يمنع عضوية السويد وفنلندا في الناتو، ولكنه يسعى بدلاً من ذلك إلى تحسين شعبيته المتضائلة على المستوى المحلي. وقال إيبش، "أشك في أن تركيا، في نهاية المطاف، خاصة إذا تمكنت من انتزاع بعض التنازلات هنا وهناك من القوى الغربية وحلفائها في الناتو، لن تسعى في النهاية إلى منع فنلندا والسويد من الانضمام إلى المنظمة". وأضاف: "الغزو الروسي لأوكرانيا وحقيقة أن الحرب تركز الآن على أجزاء من ذلك البلد المتاخم لتركيا وذات اهتمام إستراتيجي وحتى تاريخي عميق لأنقرة قد ذكّر العديد من الأتراك بقيمة العضوية في الناتو". ومع ذلك، قد يواجه الناتو حالة من الجمود لبعض الوقت إذا لم يكن أردوغان راضيًا عن استجابة السويد وفنلندا لمطالبه".