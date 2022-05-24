"موديرنا" تختبر لقاحا محتملا للوقاية من "جدري القرود"

أعلنت شركة "موديرنا" أنها تجري اختبارا للقاح محتمل للوقاية من جدري القرود في مرحلة الاختبارات قبل السريرية مع انتشار المرض في الولايات المتحدة وأوروبا.





ولم تقدم شركة "موديرنا" مزيدا من التفاصيل والمعلومات بشأن اللقاح المحتمل.

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"سكاي نيوز)