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عربي-دولي

"موديرنا" تختبر لقاحا محتملا للوقاية من "جدري القرود"

Lebanon 24
24-05-2022 | 13:30
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أعلنت شركة "موديرنا" أنها تجري اختبارا للقاح محتمل للوقاية من جدري القرود في مرحلة الاختبارات قبل السريرية مع انتشار المرض في الولايات المتحدة وأوروبا.


ولم تقدم شركة "موديرنا" مزيدا من التفاصيل والمعلومات بشأن اللقاح المحتمل.
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"سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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موديرنا

جدري القرود

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