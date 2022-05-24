"بلومبيرغ": الإمارات بدأت في شحن النفط إلى أوروبا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن شحنة تبلغ حوالي مليون برميل من خام النفط الإماراتي في طريقها للوصول إلى ميناء أوروبي.



وقالت إن "الإمارات العربية المتحدة بدأت في شحن شحنات نادرة من النفط إلى أوروبا، حيث يتجاهل مشترو النفط الخام الواردات من روسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "النفط الخام الإماراتي يبحر باتجاه أوروبا بعد فجوة استمرت عامين".

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(روسيا اليوم)