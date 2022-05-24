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إقتصاد

فون دير لاين: لا بد من البحث عن حلول لتوريد الحبوب من أوكرانيا

Lebanon 24
24-05-2022 | 14:30
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صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه من الضروري البحث عن إمكانية الحوار مع روسيا بشأن توريد الحبوب من أوكرانيا.

وأشارت فون دير لاين، في حديث لـ "رويترز"، إلى أنه "لا يمكن أن يكون من مصلحة روسيا أن يموت الناس حول العالم جوعا بسببها"، مؤكدة أن على الدول الأوروبية البحث عن فرصة لإقامة حوار مع روسيا حول مسألة استئناف تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية من أوكرانيا لتجنب أزمة الغذاء العالمية.
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وتابعت: "أعتقد أنه يجب أولا وقبل كل شيء أن ننظر إلى الحوار مع روسيا، وما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا".

(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

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