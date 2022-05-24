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عربي-دولي

روسيا تحظر دخول 154 نائبا بريطانيا

Lebanon 24
24-05-2022 | 15:30
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منعت موسكو، ردا على قرار لندن بإدراج كامل تكوين مجلس الاتحاد الروسي تقريبا على قائمة العقوبات، 154 عضوا في مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني من دخول البلاد.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "هؤلاء الأشخاص، الممنوعون الآن من دخول بلادنا، قدموا مساهمة مباشرة في تطوير إجراءات العقوبات المناهضة لروسيا في لندن والتي تهدف إلى تهيئة الظروف لعزلة روسيا السياسية وتدمير اقتصادها، واستخدموا سلطتهم في إثارة الهستيريا المعادية لروسيا في المملكة المتحدة".
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ونص البيان على أن "العمل على توسيع قائمة الحظر الروسية سيستمر".

(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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