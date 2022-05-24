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رصد أول إصابة بجدري القردة في الإمارات

Lebanon 24
24-05-2022 | 11:26
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الثلاثاء، عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة، زائرة للدولة من غرب إفريقيا، وتتلقى العناية الطبية اللازمة".
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وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن "الجهات الصحية تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم".
وأكدت أنها "بالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية، وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة".
 
(سكاي نيوز عربية)
 

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