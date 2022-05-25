كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية بعد ساعات من مغادرة بايدن آسيا

Advertisement

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، وذلك نقلا عن رئاسة أركان القوات الكورية الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصواريخ الباليستية الثلاثة تم إطلاقها من مسافة تقل من ساعة من منطقة سونان في بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية.وتأتي التجارب الصاروخية الجديدة في الوقت الذي اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن رحلة إلى المنطقة، شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان.وأجرت بيونغيانغ هذا العام سلسلة اختبارات صاروخية في تحدّ للعقوبات الدولية المفروضة عليها. ومنذ مطلع العام كثّفت كوريا الشمالية اختباراتها الصاروخية.وخلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، أجرى بايدن محادثات مع نظيره الجديد يون سوك-يول، شدّد خلالها كلاهما على ضرورة تكثيف التدريبات العسكرية لمواجهة تهديدات الشمال.وفي اليوم الأخير من زيارته إلى كوريا الجنوبية، قال بايدن للصحافيين إنّ لديه رسالة واحدة فقط للزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ-أون: "مرحباً. نقطة على السطر".