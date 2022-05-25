كندا ترصد 15 إصابة بجدري القرود وتتوقع المزيد

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قالت وزارة الصحة في إقليم كيبيك الكندي، إن الإقليم سجل 15 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، حتى يوم الاثنين، مع توقع المزيد من الحالات من أجزاء أخرى من البلاد.وأبلغ ما يقرب من 20 دولة، لا يتوطن فيها جدري القرود، عن تفشي المرض الفيروسي في الآونة الأخيرة، مع وجود أكثر من 230 حالة إصابة مؤكدة أو اشتباه معظمها في أوروبا.وقال وزير الصحة الاتحادي الكندي جان إيف دوكلو، إنه تم إرسال المزيد من العينات من أجزاء أخرى من البلاد إلى مختبر في وينيبيغ لفحصها.