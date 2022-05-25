Advertisement

عربي-دولي

كندا ترصد 15 إصابة بجدري القرود وتتوقع المزيد

Lebanon 24
25-05-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-955680-637890583254526559.jpg
Doc-P-955680-637890583254526559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الصحة في إقليم كيبيك الكندي، إن الإقليم سجل 15 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، حتى يوم الاثنين، مع توقع المزيد من الحالات من أجزاء أخرى من البلاد.


وأبلغ ما يقرب من 20 دولة، لا يتوطن فيها جدري القرود، عن تفشي المرض الفيروسي في الآونة الأخيرة، مع وجود أكثر من 230 حالة إصابة مؤكدة أو اشتباه معظمها في أوروبا.
Advertisement

وقال وزير الصحة الاتحادي الكندي جان إيف دوكلو، إنه تم إرسال المزيد من العينات من أجزاء أخرى من البلاد إلى مختبر في وينيبيغ لفحصها.
 
وأضاف في بيان: "نتوقع تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة". ولم يتضح بعد الأعراض التي ظهرت على المصابين ولا مدى خطورة حالتهم.

وجدري القرود عدوى فيروسية نادرة مشابهة للجدري البشري، على الرغم من أنها أخف، سجلت لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي. وزاد عدد الحالات في غرب إفريقيا في العقد الماضي.

وأكدت كندا أول حالتي إصابة بجدري القردة الأسبوع الماضي بعد أن قالت السلطات في كيبيك إنها تفحص 17 حالة اشتباه.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
00:30 | 2022-05-26
00:00 | 2022-05-26
23:30 | 2022-05-25
23:09 | 2022-05-25
16:59 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website