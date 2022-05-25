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عربي-دولي

بعد إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ.. الجيش الكوري الجنوبي يعلن عن تعديلات واسعة في قياداته

Lebanon 24
25-05-2022 | 03:00
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أجرى الجيش الكوري الجنوبية سلسلة تعديلات واسعة في قياداته العليا، عقب الإطلاق الصاروخي الثلاثي الكوري الشمالي، عيّن بموجبه قائد جديد لهيئة الأركان المشتركة.
 
وأفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بأن الجنرال "كيم سيونغ كيوم"، نائب قائد قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عيّن قائدا لهيئة الأركان المشتركة، فيما وُصف بأنه "أول تعديل في مناصب كبار القادة العسكريين منذ تولي الرئيس يون سيوك يول السلطة"، جرى بعد "ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي".
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وفي سياق هذه التعديلات، جرى تعيين الجنرال الفريق "بارك جيونغ هوان"، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، قائدا لأركان الجيش، فيما عيّن الجنرال الفريق "آن بيونغ سيوك"، نائب قائد الجيش، نائبا لقائد قيادة القوات المشتركة.

كما عيّن نائب الأدميرال "لي جونغ-هو"، رئيس قسم الدعم العسكري بهيئة الأركان المشتركة، قائدا جديدا للعمليات البحرية، وجرى تعيين الجنرال الفريق "جونغ سانغ هوا"، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة، قائدا لأركان القوات الجوية، والجنرال الفريق "جون دونغجين"، رئيس قسم العمليات بهيئة الأركان المشتركة، عيّن قائدا جديدا لقيادة العمليات البرية، فيما اختير الجنرال الفريق "شين هي هيون"، قائد الفيلق الثالث بالجيش، لتولي منصب القائد الثاني للعمليات
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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