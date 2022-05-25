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عربي-دولي
بعد ٣ اشهر على الحرب الروسية - الأوكرانية.. ثلاثة اسماء متوقعة لخلافة بوتين
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
25-05-2022
|
03:30
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بعد انتهاء ثلاثة أشهر من "العملية الخاصة" التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ، ورد أن رجاله المقربين منه في الكرملين بدأوا بمناقشة من سيخلفه،بحسب صحيفة "ذا ديلي بيست" الأميركية.
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وكتبت الصحيفة" وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة الأنباء المستقلة "ميدوزا"، نقلا عن عدة مصادر مقربة من الإدارة الرئاسية الروسية ، فان المسؤولين سئموا وبشكل متزايد من بوتين. وبحسب ما ورد، طرح بعض حلفاء بوتين داخل أسوار الكرملين فكرة أن يصبح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين خليفته، أو الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن. كما قيل إن سيرجي كيرينكو، النائب الأول لرئيس ديوان الإدارة الرئاسية، قد تمت التداول باسمه كمنافس. ونقل عن مصدر قوله، "الأمر لا يتعلق برغبتهم في التحضير لمؤامرة والإطاحة ببوتين الآن. لكن هناك تفاهم أو رغبة في أنه لن يدير البلاد في المستقبل المنظور إلى حد ما". وقال مصدر آخر مقرب من الكرملين لـ"ميدوزا": "ربما لا يوجد أعضاء من النخبة راضون عن بوتين على الأرجح. إن مجتمع الأعمال والعديد من أعضاء الحكومة غير سعداء لأن الرئيس بدأ الحرب دون التفكير في حجم العقوبات - من المستحيل التعايش مع مثل هذه العقوبات".
وتابعت الصحيفة، "وقال مصدر آخر: "إن المشاكل التي ظهرت في روسيا بسبب الحرب واضحة بالفعل، وفي منتصف الصيف سوف تظهر وعلى صعد عدة: النقل، والطب، وحتى الزراعة. لم يفكر أحد في مدى اتساع نطاق هذه التأثيرات". ويقال إن السخط مشترك بين المقربين من بوتين الذين يريدون استمرار الحرب، وأولئك الذين يفضلون البحث عن مخرج. ولكن، وفقًا لـ"ميدوزا"، لا يزال بوتين نفسه يرفض الاعتراف بالأمر عمداً، ويصر على أن المشاكل الاقتصادية المتنامية في البلاد لا علاقة لها بالحرب. وحتى أولئك المسؤولين الذين كانوا يناقشون الخلفاء المحتملين على انفراد يعرفون أن الطريقة الوحيدة لرحيل بوتين هي إذا أخذت صحته - التي كانت في قلب الشائعات المتفشية حول مرض عضال في الأشهر الأخيرة - منعطفاً رئيسياً نحو الأسوأ. كرر رئيس استخبارات الدفاع الأوكراني يوم الثلاثاء المزاعم بأن بوتين يعاني من السرطان بالإضافة إلى "أمراض خطيرة" أخرى، لكنه قال إنه لا أمل في أن "يموت بوتين غدا"."
وأضافت الصحيفة، "أشار نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوم الثلاثاء إلى أن موسكو مستعدة تمامًا لاستمرار حربها في أوكرانيا. وقال في مقابلة مع صحيفة Arguments and Facts الروسية "نحن لا نستعجل المواعيد النهائية". وأضاف: "جميع الأهداف التي حددها بوتين سوف تتحقق. ما من طريقة أخرى، لأن الحقيقة، بما في ذلك الحقيقة التاريخية، هي إلى جانبنا". حتى الاستقالة رفيعة المستوى لدبلوماسي روسي شجب "إثارة الحرب" التي أطلقها الكرملين هذا الأسبوع لم تفعل شيئًا لثني موسكو عن حربها الدموية في أوكرانيا. تجاهل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء إلى حد كبير مغادرة بوريس بونداريف، مستشار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف. وفي تصريحات لوكالة إنترفاكس للأنباء، قال بيسكوف إن استقالة بونداريف تعني أنه "ضدنا". وأضاف: "إنه يدين تصرفات القيادة الروسية، وأعمال القيادة الروسية تتلقى دعماً من قبل جميع سكان بلادنا تقريبًا"."
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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