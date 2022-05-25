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عربي-دولي
هل تُحكِم روسيا سيطرتها على المناطق المحتلة في أوكرانيا؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
25-05-2022
|
07:00
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بدأت روسيا بالتحرك لتشديد قبضتها على أجزاء محتلة من أوكرانيا مع توقف حملتها العسكرية للاستيلاء على المزيد من الأراضي في منطقة دونباس الشرقية في مواجهة مقاومة شرسة، حيث حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من اشتداد القتال.
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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "في ماريوبول، أكبر مدينة أوكرانية استولت عليها القوات الروسية، نشرت روسيا لقطات لكاسحات ألغام تستعد لتطهير المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال للصلب الذي كان لمدة أسابيع ملاذًا لمئات المقاتلين الأوكرانيين حتى استسلامهم في وقت سابق من هذا الشهر. وقال بيتر أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول فاديم بويشينكو، إن أربعة كاسحات ألغام روسية أصيبت بعد انفجار لغم في أراضي المصنع، وأصيب أحدهم بجروح خطرة. ولم تعلق روسيا على الفور على التقارير. نشر مجلس مدينة ماريوبول، الذي يعمل جزئيًا من المنفى في مدينة زابوريجيه، تحت تهديد القوات الروسية، الثلاثاء، أسماء وصور تسعة أشخاص قال إنهم يتعاونون مع قوات الاحتلال الروسية في ماريوبول. وكتب في منشور على حسابه على "تلغرام": "سيتم معاقبة هؤلاء المتعاونين على الجرائم التي ارتكبوها ضد مدينتهم وبلدهم". وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين: "يحاول المحتلون الروس جاهدين إظهار أنهم لن يتخلوا عن أجزاء من منطقة خاركيف وخيرسون والأراضي المحتلة في منطقة زابوريزهزيا ودونباس". وأضاف: "الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة، وعلينا جميعاً أن نفهم ذلك. لكن ليس أمامنا بديل سوى القتال"."
وأضافت الصحيفة، "تأتي الجهود المبذولة لتعزيز السيطرة الروسية على المدن والبلدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها وسط تشديد في الخطوط الأمامية في منطقة دونباس الشرقية. تباطأت قوات موسكو في سعيها للاستيلاء على الأراضي هناك وبدأت الاستعداد لهجمات مضادة من قبل القوات الأوكرانية المسلحة بأسلحة غربية تم تسليمها حديثًا، بما في ذلك قطع مدفعية هاوتزر M777. وتقول أوكرانيا إن روسيا تستعد أيضا لشن هجمات عسكرية من المناطق المحتلة حيث كان لديها الوقت لإعادة تجميع قواتها ووضع الاستراتيجيات. صرحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الثلاثاء أن روسيا حسنت موقعها التكتيكي حول بلدة فاسيليفكا في جنوب أوكرانيا وتستعد لشن هجوم شمالًا باتجاه زابوريزهجيا، العاصمة الإقليمية الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن صواريخها الجوية وطيرانها ومدفعيتها أصابت مواقع قيادة ومستودعات ذخيرة في عدة مستوطنات على طول خط الجبهة في دونباس. قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن ما يصل إلى 100 جندي أوكراني قد يموتون كل يوم على الخطوط الأمامية في شرق البلاد، حيث أعادت روسيا تركيز قواتها بعد أن فشلت في السيطرة على كييف في الأيام الأولى من الحرب.
وقال الزعيم الأوكراني إنه حتى 16 نيسان، قُتل ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني، وأصيب ما يصل إلى 10 آلاف. قالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا يوم الاثنين في دافوس إن أوكرانيا أكدت مقتل 4600 مدني نتيجة الهجمات الروسية منذ بدء الغزو في 24 شباط، بينهم 232 طفلا. وقالت إن الأرقام لا تتضمن معلومات عن الأراضي التي تحتلها روسيا، لكن "يمكننا أن نلاحظ من صور الأقمار الصناعية وغيرها من المصادر أن الوضع هناك كارثي"، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية".
وبحسب الصحيفة، "في خيرسون، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة والتي خضعت للسيطرة الروسية في الأسابيع الأولى من الحرب، بدأت تشهد على محاولات اندماج وثيقة مع روسيا. دعا نائب الرئيس الإقليمي المعين روسيًا في خيرسون، كيريل ستريموسوف، يوم الثلاثاء إلى إنشاء قاعدة عسكرية روسية "كضامن لاستمرار السلام والأمن في منطقتنا". قال ستريموسوف، الذي أفاد سابقًا إن منطقة خيرسون ستبدأ في استخدام الروبل الروسي وتطمح إلى الانضمام إلى روسيا، لوكالة الإعلام الروسية الرسمية إن سكان المنطقة يدعمون تكاملاً أوثق مع روسيا. يبدو أن استطلاعات الرأي التي أجريت على المستوى الوطني تتعارض مع هذه الفكرة. في استطلاع نشره الثلاثاء معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، قال 82٪ من 2000 مشارك في كل أنحاء أوكرانيا إنه لا ينبغي للبلد تقديم تنازلات إقليمية مقابل السلام. أيد 10٪ فقط فكرة التنازل عن الأراضي لروسيا. ستريموسوف رجل مطلوب في أوكرانيا التي تكثف حملتها لمحاكمة المتعاونين والجنود الروس المتهمين بارتكاب فظائع في المناطق التي احتلوها. وتقول السلطات إنها تحقق في أكثر من 10700 جريمة حرب محتملة تشمل أكثر من 600 مشتبه بهم. ومع ذلك، فإن قلة من هؤلاء المشتبه بهم محتجزون في أوكرانيا. وأدين جندي روسي يوم الاثنين بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أول محاكمة في جرائم حرب في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط، وهو حكم قال المدعون إنه ينبغي أن يوفر زخما لرفع المزيد من القضايا إلى المحكمة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عربي-دولي
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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