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76 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

Lebanon 24
25-05-2022 | 05:30
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أعلن خفر السواحل في تونس أن 76 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر.

وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، أنه "تم انقاذ 24 مهاجرا فيما عمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب-شرق) حيث غرق القارب المطاط".
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(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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