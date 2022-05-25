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عربي-دولي

لأوّل مرة.. أوكرانيا تستعين بطائرة "إنتحارية" لتدمير دبابة روسية

Lebanon 24
25-05-2022 | 06:00
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استخدمت القوات الأوكرانية لأول مرة منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط الماضي، طائرة "كاميكازي" المسيرة لتدمير دبابة روسية.

ونشرت قيادة قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني، فيديو قصير على صفحتها في فيسبوك، الثلاثاء، يظهر عملية تدمير الدبابة.
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ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 44 ثانية دبابة تتعرض لهجوم ويتصاعد بعد ذلك عمود دخان.

وفي لقطات أخرى تظهر الطائرة المسيرة وهي تتجه نحو الدبابة الروسية، وتصبح الشاشة مظلمة قبل أن تصطدم الطائرة بالدبابة.

وقالت قوات العمليات الخاصة إن "طائرة مسيرة من طراز كاميكازي مزودة بمتفجرات قوية استهدفت الدبابة مباشرة، مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للعدو".

وأضافت أن اللقطات سجلت عبر كاميرا مثبتة على الطائرة، وأن الجنود الروس الذين كانوا في الدبابة قتلوا.
 
(الحرة)
المصدر: الحرة
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