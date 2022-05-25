وزارة الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات ليست بناءة

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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تشكك في صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي للوضع الحالي، مشيرا إلى أن شروط كييف لاستئناف المفاوضات ليست بناءة.وردا على تصريح للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي مفاده أن مواصلة المفاوضات مع روسيا لا يمكن إلا بشرط انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، قال رودينكو أمام الصحفيين: "بهذا الصدد هيهات أنه يمكننا تقييم هذا البيان على أنه بناء. أود أن أذكر أن أوكرانيا شاركت بنشاط في المفاوضات، في الواقع، منذ اليوم الأول لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة ولم تقدم أي شروط.وأضاف: " بما أنهم الآن يطرحون هذه الشروط، فهذا يجعلنا نشكك في صدق رغبتهم في إيجاد حل سلمي".