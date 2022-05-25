Advertisement

عربي-دولي

أوغلو: اتفقا على "إعادة تنشيط" العلاقات مع إسرائيل في العديد من المجالات

Lebanon 24
25-05-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-955803-637890817063052756.jpg
Doc-P-955803-637890817063052756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، الأربعاء، إن "إعادة تنشيط" العلاقات بين تركيا وإسرائيل سيكون لها "أثر إيجابي" من أجل حل "سلمي" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي أن البلدين اتفقا على "إعادة تنشيط" العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.
Advertisement

وأشار إلى أن حجم التجارة مع إسرائيل في تزايد رغم كورونا، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 10 مليارات دولار.

(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
00:30 | 2022-05-26
00:00 | 2022-05-26
23:30 | 2022-05-25
23:09 | 2022-05-25
16:59 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website