أوغلو: اتفقا على "إعادة تنشيط" العلاقات مع إسرائيل في العديد من المجالات

Advertisement

قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، الأربعاء، إن "إعادة تنشيط" العلاقات بين تركيا وإسرائيل سيكون لها "أثر إيجابي" من أجل حل "سلمي" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي أن البلدين اتفقا على "إعادة تنشيط" العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.وأشار إلى أن حجم التجارة مع إسرائيل في تزايد رغم كورونا، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 10 مليارات دولار.(سكاي نيوز)