ماكرون يُعلّق على مجزرة تكساس... هذا ما قاله

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على المجزرة التي وقعت في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأميركية، وراح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا.



وقال ماكرون عبر "تويتر": 19 ضحية لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات. قتل أطفال وأستاتذة في هجوم جبان في مدرستهم في تكساس، نتشارك مع الشعب الأميركي وأولئك الذين يقاتلون لإنهاء العنف صدمتهم وألمهم".

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(روسيا اليوم)