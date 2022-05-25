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ماكرون يُعلّق على مجزرة تكساس... هذا ما قاله

Lebanon 24
25-05-2022 | 15:30
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علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على المجزرة التي وقعت في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأميركية، وراح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا.

وقال ماكرون عبر "تويتر": 19 ضحية لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات. قتل أطفال وأستاتذة في هجوم جبان في مدرستهم في تكساس، نتشارك مع الشعب الأميركي وأولئك الذين يقاتلون لإنهاء العنف صدمتهم وألمهم".
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(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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