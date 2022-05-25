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لماذا تجمع أوكرانيا جثث الجنود الروس؟

Lebanon 24
25-05-2022 | 09:30
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تجمع أوكرانيا جثث الجنود الروس المتناثرة بين أنقاض البلدات التي احتلتها القوات الروسية سابقا، وتستخدم كل شيء من الحمض النووي إلى الوشوم للتحقق من هوياتهم على أمل استبدالهم بأسرى حرب.

وساعد متطوعون الجيش في جمع 60 جثة في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، التي تقهقرت عنها القوات الروسية في الأسابيع الماضية، وكدسوا الجثث في عربة قطار مبردة.
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وقال أنطون إيفانيكوف قائد فرع التعاون العسكري المدني بالقوات المسلحة الأوكرانية، والذي ينسق هذه الجهود، إن الجثث تُستخدم أحيانا ضمن جهود تبادل الأسرى وفي أوقات أخرى في عمليات تبادل الجثث الأوكرانية، موضحا أن جثث المسؤولين رفيعي المستوى قد تكون ذات قيمة خاصة في التبادل.

وأضاف إيفانيكوف: "نجمع كل الوثائق وكل بطاقات الائتمان. أي شيء من شأنه أن يساعدنا في التعرف على الجثة"، بما في ذلك الوشم والحمض النووي.

وقال إن الجثث ستُنقل بالقطار إلى كييف حيث يوجد مقر فريق التفاوض.
 
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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