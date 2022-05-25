رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية: سنبرم مع روسيا اتفاقية تجارة حرة قريبا

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كشف رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، اليوم الأربعاء، أن إيران ستبرم اتفاقية تجارة حرة مع روسيا حتى 21 أيلول 2022.وفي كلمة له خلال المنتدى التجاري الإيراني الروسي الذي عقد في طهران، أكد علي رضا بيمان باك أنه "من المقرر أيضا تفعيل ممر الترانزيت " شمال – جنوب" لتنمية التجارة بين البلدين".وأوضح بيمان باك أن "التجارة بين إيران وروسيا تجري عبر التجار الوسطاء والتجار من الدرجة الثانية والثالثة"، لافتا إلى أن "عقد المنتدى الحالي هيأ إمكانية التفاوض المباشر الذي سيوفر بدوره أرضية مباحثات أرحب".