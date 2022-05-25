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عربي-دولي

بوتين يُعيّن خليفة لوزير لقي مصرعه خلال محاولة إنقاذ مخرج سينمائي

Lebanon 24
25-05-2022 | 11:30
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عين، اليوم الأربعاء، اللواء ألكسندر كورينكوف، وزيرا للطوارئ.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بموجب مرسومه، اللواء ألكسندر فياتشيسلافوفيتش كورينكوف وزيرا روسيا للدفاع المدني وحالات الطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية".
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وكان وزير الطوارئ السابق، يفغيني زينيتشيف، لقي مصرعه في 8 أيلول الماضي خلال التدريبات في مدينة نوريلسك في محاولة لإنقاذ مخرج السينما، ألكسندر ميلنيك. وكان زينيتشيف يبلغ من العمر 55 عاما وتولى منصب رئيس وزارة الطوارئ الروسية في عام 2018. وبعد وفاته تم منحه لقب بطل روسيا.
 
(روسيا اليوم)
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